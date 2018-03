Paziente riceve un rene da un donatore morto | è la prima volta al mondo e accade in Veneto

Trapianti - per la prima volta Paziente riceve rene da donatore morto : Per la prima volta al mondo è stata avviata con esito positivo in Italia una catena di trapianto di rene da vivente tra coppie donatore - riceve nte incompatibili , programma cosiddetto 'cross over', , innescata da un ...

“Mi dispiace - lei ha un tumore”. La notizia che nessuno vorrebbe mai ricevere : in ospedale per una visita - al Paziente arriva una comunicazione drammatica. Una dura battaglia subito iniziata con cure molto costose. Poi - però - la scoperta choc di una verità ben diversa : Una notizia che gli aveva sconvolto la vita, gettandolo nello sconforto più totale. Le parole che nessuno vorrebbe mai sentirsi dire in faccia dopo una visita: “Ci dispiace, signore. Purtroppo lei ha un tumore”. E così l’esistenza del protagonista di questa storia raccontata da Metro era cambiata da un giorno all’altro. Ma in quella rivelazione così drammatica c’era una verità ben diversa. Come scoperto ...