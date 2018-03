Pausini senza freni | ' Se canti a Cuba le radio americane ti boicottano' | ' Mai fatto una

Sanremo 2018 : Laura Pausini si scusa per l'assenza - ecco la reazione dei fan : Sanremo 2018 avrà come ospite Laura Pausini durante la finale di sabato 10 febbraio e non più durante la prima puntata. Una forte laringite ha impedito alla cantante romagnola di poter rispettare il suo impegno preso con Claudio Baglioni e la Rai, ma lei non ha mai avuto alcuna intenzione di rinunciare a tornare sul palco del Teatro Ariston che le ha dato la notorietà nel 1993 con il brano "La Solitudine". Nonostante l’annuncio ufficiale della ...

Fiorello irrompe in sala stampa e fa ascoltare la Pausini senza voce : 'Son passato perché mi sembrava cortese farvi un saluto'. Così Rosario Fiorello arriva a sorpresa nella sala stampa dell'Ariston di Sanremo e conquista tutta l'attenzione. 'Non mi hanno voluto in ...

Sanremo 2018 - Laura Pausini senza voce : “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” : “Questo è il video che avevo registrato ieri sera… sto migliorando eh! Sabato ci sarò”. Laura Pausini appare afona su facebook (con tanto di pigiama rosa e unicorno): “Sto prendendo tutto il cortisone delle farmacie di Ravenna!” L'articolo Sanremo 2018, Laura Pausini senza voce: “Purtroppo sono messa così e domani non ce la farò…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

