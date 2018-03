PARKER Su Rai 4 il film con Jason Statham e Jennifer Lopez oggi | 15 marzo 2018

È UNA SPORCA FACCENDA - TENENTE PARKER!/ Su Rai Movie il film con John Wayne (oggi - 13 marzo 2018) : È una SPORCA FACCENDA, TENENTE PARKER!, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 13 marzo 2018. Nel cast: John Wayne e Eddie Albert, alla regia John Sturges. Il dettaglio.(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 09:26:00 GMT)

SEX AND THE CITY 2/ Su Canale 5 il film con Sarah Jessica PARKER (oggi - 12 febbraio 2018) : Sex and the CITY 2, il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Nel cast: Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon e Kim Cattrall, alla regia Michael Patrick King. (Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 10:18:00 GMT)

Addio Naomi PARKER Fraley - l’operaia che ispirò il manifesto simbolo del femminismo : Addio Naomi Parker Fraley, l’operaia che ispirò il manifesto simbolo del femminismo Naomi Parker Fraley lavorava per la Marina Militare statunitense durante la Seconda Guerra Mondiale: la sua immagine, capeggiata dalla scritta We Can Do It, è diventata decenni dopo un’icona del femminismo.Continua a leggere Naomi Parker Fraley lavorava per la Marina Militare statunitense durante […] L'articolo Addio Naomi Parker Fraley, l’operaia che ...