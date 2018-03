Papilloma virus | il vaccino sconfiggerà il cancro al collo dell' utero?

Papillomavirus umano - Hpv - è nata la 'Giornata mondiale' : L'obiettivo della Giornata è stato quello di chiedere ai governi, alle istituzioni, alle comunità e alle persone di agire contro l'Hpv, aiutando uomini e donne in tutto il mondo a beneficiare delle ...

Il 4 marzo prima giornata internazionale contro il Papilloma virus - : Ottanta organizzazioni in tutto il mondo promuoveranno la prevenzione di una malattia molto diffusa, spesso priva di sintomi ma potenzialmente molto pericolosa

Papilloma virus e tumore alla gola : in aumento i casi di patologie correlate : I tumori alla gola sono sempre più spesso collegati a un’infezione da Papilloma virus. Lo rivela uno studio epidemiologico di un team di ricerca del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova svolto in collaborazione con il Registro tumori italiani, pubblicato sulla rivista americana “Plos One”. La ricerca ha analizzato per la prima volta i dati sull’andamento epidemiologico di tumori ...

Papillomavirus : il virus Hpv che colpisce gola e bocca si anniderebbe nelle tonsille : Una ricerca condotta dai ricercatori della University of Rochester Medical Center di New York, pubblicata sul Journal of the American Medical Association (Jama), il Papillomavirus (Hpv) che colonizza il cavo orale, provocando cancro della testa e del collo, della bocca, della gola, sembra annidarsi nelle tonsille. Il Papillomavirus o hpv si diffonde in genere attraverso rapporti sessuali e tende ad annidarsi nella cervice dell’utero, dove ...

Papillomavirus : ogni anno in Italia oltre 6.000 casi - “il vaccino ti salva la vita” : “ogni venti secondi, nel mondo, un bambino muore per malattie per cui esiste un vaccino. E in Italia ogni anno, oltre 6mila uomini e donne vengono colpiti da un tumore provocato dal Papillomavirus. Se ami tuo figlio, lo vaccini”. E’ questo il messaggio che la grande tennista Flavia Pennetta lancia nello spot dell’AIOM, la Società Scientifica degli oncologi medici Italiani, e che fa parte di una nuova campagna di sensibilizzazione alla ...

Ho il Papilloma virus e potresti averlo anche tu : Quando il mio medico mi ha chiesto di partecipare a un progetto di screening a tappeto per il papilloma virus ero scettico. Non testimonia a favore della mia intelligenza, lo riconosco, ma mi sembrava ...

La vaccinazione contro il Papillomavirus può ridurre la mortalità dovuta a vari tipi di cancro : Un gruppo di ricercatori dei Centri per il controllo e la Prevenzione delle Malattie (Centers for Disease control and Prevention: CDC) di Atlanta negli Stati Uniti ha valutato i possibili benefici della vaccinazione contro il Papillomavirus in termini di riduzione della mortalità da cancro. Razzaghi e colleghi, del prestigioso CDC, sono partiti dalla considerazione che la diffusione della vaccinazione contro il Papillomavirus umano può prevenire ...