Panchine Serie A | gli allenatori per la prossima stagione | ribaltoni clamorosi FOTO

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Torino : il focus sulle Panchine. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Torino: Diretta tv, orario, notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita di Serie A. Le scelte di Di Francesco e Mazzarri(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 17:50:00 GMT)

Valzer Panchine in Serie A : Juventus - Lazio - Atalanta e Bologna cambiano allenatore - tutti i nomi : panchine Serie A – La stagione in Serie A è entrata nella fase decisiva ma già si pensa al prossimo campionato, in particolar modo diverse panchine potrebbero subire ribaltoni. La prima è quella della Juventus, l’avventura in bianconero del tecnico Massimiliano Allegri sembra essere giunta al capolinea, dalla prossima stagione si profila una stagione in Premier League mentre al club bianconero potrebbe arrivare Simone Inzaghi, grande ...

Serie B : Panchine bollenti - il sogno continua - club sbarca nella City di Londra : In Serie B, oggi 15 febbraio, sono molte le novità che hanno destato l'attenzione degli addetti ai lavori. Chi sta guardando con rinnovato spirito di fiducia al futuro del proprio club è senz'altro il presidente del Bari Cosmo Giancaspro. Come viene riportato sulle pagine de 'La Gazzetta del Mezzogiorno', la dirigenza pugliese sta per lanciare un progetto molto ambizioso che vede concretamente la presenza dei tifosi nella vita societaria. Si ...

Panchine Serie A - Luis Enrique torna in Italia? Due ufficialità in casa Milan Video : L'ex allenatore di Barcellona e Roma, lo spagnolo Luis Enrique, potrebbe ritornare a lavorare in Italia. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', il tecnico spagnolo sarebbe stato accostato a due club di #Serie A. Al momento dell'avvicendamento tra Montella e Gattuso, il #Milan, avrebbe pensato all'ex tecnico dei blaugrana per la panchina. Attualmente i rossoneri sono orientati a confermare Ringhio anche per la prossima ...

Napoli - cento Panchine in Serie A per Sarri. Hamsik cerca il centesimo gol : Contro la Lazio Maurizio Sarri siederà per la centesima volta sulla panchina del Napoli in Serie A. La prima fu nell'agosto 2015, sconfitta 2-1 contro il Sassuolo con gol di Marek Hamsik. La ...

Probabili formazioni/ Inter Roma : diretta tv - orario - notizie live. Le Panchine (Serie A - 21^ giornata) : Probabili formazioni Inter Roma: diretta tv, orario, le notizie live su moduli e titolari alla vigilia della partita fra due big in difficoltà (21^ giornata Serie A)(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 09:21:00 GMT)

Un clamoroso valzer di Panchine coinvolgerà la Premier League e la Serie A? : La clamorosa dichiarazione rilasciata da Antonio Conte [VIDEO]nelle ultime ore apre degli inattesi scenari riguardo al calciomercato delle panchine per la prossima stagione calcistica. Durante un'intervista, l'allenatore del Chelsea ha ammesso che Massimiliano Allegri o Luis Enrique potrebbero sostituirlo sulla panchina della squadra londinese. L'allenatore pugliese ha ammesso che nonostante gli resti ancora un anno di contratto con la squadra ...