Palermo : ‘Oltre l’8 marzo’ - convegno al Palazzo di giustizia : Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – “Oltre l’otto Marzo: Io Donna… Testimonianze di impegno nella vita e nella professione”: è questo il tema dell’evento, promosso dalla Associazione Italiana Avvocati , che si terrà domani alle ore 9.30 presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Palermo. Relatrici: Mirella Agliastro, Consigliere della Corte di Cassazione; Patrizia Di Dio, Presidente di Confcommercio ...

Palermo : Comune - dalla Tari introiti aumentati di oltre undici milioni euro : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - L’ammontare delle riscossioni a Palermo "è in miglioramento". Lo rende noto il Comune. "Il 2017 chiude con un + 11.300.000 euro di riscossione Tari - dicono dal Comune - Il trend positivo sta continuando e si sta rafforzando nel 2018 con oltre 10.000.000 euro di maggior

Politiche - voto per la Camera : alle 19 affluenza oltre il 58% - Disagi a Palermo - Roma e Alessandria : Lo scrutinio avrà inizio al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato. Successivamente, dalle ore 14 del 5 marzo, ...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani Palermo - ristampate nella notte 200mila schede finite in seggi sbagliati E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori E Mattarella dimentica la sua carta d'identità : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Elezioni 2018 - votano oltre 46 milioni di italiani A Palermo ristampate nella notte 200mila schede - erano nei seggi sbagliati. Proteste degli elettori Roma - caos presidenti e scrutatori : Elezioni 2018, primo intoppo che potrebbe produrre numerosi ricorsi. A Palermo sono state ristampate nelle notte 200mila schede, erano finite nei seggi sbagliati: c'è stato un un errore...

Palermo - l'ex Cosmi : 'Esperienza che non mi ha lasciato niente oltre ai soldi' : Serse Cosmi , tecnico dell' Ascoli , parla a Sky Sport dopo la vittoria sul Cesena , tornando sul suo passato al Palermo , club che oggi ha pareggiato 0-0 sul campo della Pro Vercelli: 'Palermo? La ferita non c'è perché è come se non ci fossi mai ...

Scuola : assessore Palermo - in 3 anni spesi oltre 30 mln per edilizia (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda, invece, i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza, igiene e agibilità del plesso scolastico Whitaker-Pascoli e quelli di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alla normativa vigente della Scuola media Franchetti, l'asse

Scuola : assessore Palermo - in 3 anni spesi oltre 30 mln per edilizia : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - "Negli ultimi tre anni l'Amministrazione comunale ha speso oltre 30 milioni di euro per l'edilizia scolastica e 30 milioni è l'importo complessivo dei due poli scolastici nell'area nord e nell'area sud della città previsti dal Patto per il Sud, che andranno in appalto n

Palermo : controlli a Borgo Vecchio - elevate sanzioni per oltre 30mila euro : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Sequestri, sanzioni amministrative, denunce penali e contravvenzioni per violazioni al codice della strada. E' il risultato di 48 ore di controlli e interventi delle forze dell’ordine nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Nel mirino alcuni esercizi commerciali e vendi

Firme false M5S - il processo di Palermo entra nel vivo 'Oltre mille sottoscrizioni contraffatte' : Sui documenti contenenti le Firme raccolte per permettere nel 2012 al M5S di candidarsi alle Amministrative di Palermo, c'erano grafie diverse e non solo nelle Firme. E sono stati gli stessi firmatari ...

Oltre 780 eventi per Palermo capitale della cultura : E poi Manifesta 12, una delle più grandi mostre europee itineranti, e un ciclo di spettacoli, incontri, musica, arte e teatro. In tutto 780 eventi ma l'elenco sarà arricchito con altre iniziative ...

Vaccini : a Palermo non in regola oltre 5mila bambini - Asp 'Coperto il 33 - 8% in più' : Palermo, 25 gen. (AdnKronos) - All'appello sono 5.872, i bambini e ragazzi palermitani che, secondo quanto disposto dal decreto Lorenzin, ancora non sono in regola con le vaccinazioni. Il termine è il 10 marzo, data entro la quale i genitori, che finora hanno potuto presentare alle scuole anche solo