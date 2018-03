Paga il funerale del nonno ma sull' assegno manca la scritta non trasferibile

"Conoscevo Jessica. Nessuno ha ancora chiamato per Pagare il suo funerale : lo farò io" : Don Gino Rigoldi li conosceva bene entrambi, Jessica e Alessandro, il fidanzato della giovane uccisa detenuto nel carcere minorile di Busto Arsizio: "L'ho visto nascere, quest'amore. Un grande amore, l'amore di due persone in mare senza salvagente abbracciate per non annegare", dice sulle pagine de Il Corriere della Sera.Il parroco racconta di averli ospitati entrambi nella su casa-famiglia e è arrabbiato perché è convinto ...

Muore sola in ospedale - sui social una gara di solidarietà per Pagarle il funerale : Maria non c’è più dal 13 dicembre del 2016. Da allora, il suo corpo giace in una cella frigorifera della camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. E’ passato il Natale, un...