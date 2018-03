OSVALDO COCUCCI IMPICCATO SUL TRENO | SAVONA Suicidio anomalo? Tra Sindona e Andreotti

Impiccato in treno è OSVALDO COCUCCI - l'uomo dei misteri italiani : E' stato identificato il corpo del l'uomo ritrovato senza vita ieri a bordo di un treno alla stazione ferroviaria di Savona: si tratta di Osvaldo Cocucci , 88 anni, italoargentino il cui nome è legato ...

Savona - uomo trovato impiccato su un treno : è OSVALDO Cocucci. Il bandito italo argentino citato nel processo Andreotti : I giornali lo hanno definito come un semplice “geometra 88enne“. E invece quell’uomo anziano trovato impiccato ieri nel bagno di un treno alla stazione di Savona era Osvaldo Cocucci, il bandito italo argentino citato persino nelle carte dei processo a Giulio Andreotti. Dal biglietto che gli è stato trovato in tasca risulta che era salito a Nizza sul convoglio Thello Eurocity diretto a Milano. Con lui, però, non aveva ...