Osservatorio Autopromotec - Nel 2030 le elettriche saranno 164 milioni

(Di giovedì 15 marzo 2018) Il mercato dei veicoli elettrici è ancora di nicchia, ma è destinato a crescere a ritmi sostenuti nei prossimi anni per effetto delle sempre più stringenti normative sulle emissioni, dell'espansione della rete dei punti di ricarica e del calo dei prezzi delle batterie. L', legato all'omonima rassegna fieristica bolognese dell'aftermarket automobilistico, ha elaborato una serie di dati raccolti dalla società di consulenza PwC per fornire un quadro dell'andamento delle auto "alla spina". Entro ilil numero di veicoli elettrici in circolazione nei principali mercati automobilistici mondiali (Cina, Europa, Stati Uniti) raggiungerà quota 164di unità, un dato superiore di oltre 65 volte rispetto ai 2,5del 2017. Cina sempre prima. La Cina, già oggi primo mercato al mondo con 1,2di unità circolanti nel 2017 e maggior ...