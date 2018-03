Oro alla Finlandia in entrambe le classifiche del Rapporto Mondiale sulla Felicità 2018

Gemma Galgani - la doppia vita dalla tv al lavOro : direttrice di sala a teatro : TORINO - Leggo.it torna a parlare di Gemma Galgani , ormai storica protagonista del trono over di ' Uomini e donne ', condotto da Maria De Filippi, dove però non ha ancora trovato l'amore. Lontano ...

Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Cancro momento ambiguo - Acquario occhio alla salute : Oroscopo Paolo Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:27:00 GMT)

Goggia - dall'Oro alla coppa «Detto e fatto. È apoteosi» : Dopo l'Olimpiade la coppa del mondo, perché Sofia Goggia non è tipa che si accontenta, quando ha in testa un obiettivo per quello e solo per quello lavora, incurante degli altri, delle altre, dei ...

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 15 marzo 2018 a LatteMiele : Acquario attenzione alla salute - Sagittario stanco : Oroscopo PAOLO Fox, oggi giovedì 15 marzo 2018. Analisi segno per segno: Acquario attenzione allo stato di salute, Sagittario stanco, Capricorno in difficoltà. Leone da Maggio si migliora.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 07:01:00 GMT)

Rigopiano - indagata la funzionaria della Prefettura che ignorò l’allarme : “La mamma degli imbecilli è sempre incinta” : ignorò l’allarme lanciato da Quintino Marcella bollando la notizia del crollo dell’hotel Rigopiano come una notizia falsa. La funzionaria della Prefettura di Pescara, Daniela Acquaviva, rimasta fino a questo momento fuori dall’inchiesta è stata iscritta nel registro degli indagati. Per la tragedia dell’albergo di Farindola, spazzato via il 18 gennaio 2017 da una valanga provocando 29 morti, sono state iscritte in due ...

Sofia Goggia - il nuovo capolavOro : seconda in discesa libera - vince la Coppa del mondo davanti alla Vonn : Un trionfo straordinario per Sofia Goggia : la sciatrice azzurra, dopo l'Oro alle Olimpiadi di Peyongchang a febbraio, ha conquistato la discesa libera di Are, in Svezia, e la Coppa del mondo di specialità. La 25enne bergamasca ha difeso il vantaggio di 23 punti sull'americana Lindsey Vonn a cui non è bastata l'82esima vittoria in carriera. La Goggia è infatti finita seconda, ...

Pallavolo in lutto - morto Bebeto : guidò l'Italvolley all'ultimo Oro mondiale nel 1998 : lutto nel mondo della Pallavolo. L'ex ct dell'Italia Bebeto è morto all'età di 68 anni mentre stava partecipando a un evento a Belo Horizonte stroncato da un arresto cardiaco. Paulo Roberto De Freitas ...

Vaticano - Papa Francesco e la clamOrosa verità : ecco le 7 righe 'tagliate' dalla lettera di Papa Ratzinger : ... titolare del seguitissimo blog Settimo cielo , a 'svelare il mistero' della lettera di Benedetto XVI 'a favore' di Bergoglio che tanti dubbi aveva sollevato nel mondo della Chiesa. A quella lettera ...

Di Maio imiti Renzi e BergoglioApra subito alla lobby gay Senza il lOro appoggio il M5s fallirà : Luigi Di Maio deve fare come Renzi, la Boschi e Papa Francesco e aprirsi alla lobby gay: Senza il loro appoggio la scalata al potere sua e del Movimento 5 Stelle è destinata a fallire Segui su affaritaliani.it

Balzano - AIDAA : no alla caccia al tesOro con i topi nel Duomo : “Sono rimasto semplicemente allibito leggendo sui giornali trentini che il prossimo 25 maggio all’interno dell’iniziativa Notti bianche delle Chiese che si celebrerà in alcune chiese e cattedrali dell’Alto Adige ci sia tra le proposte una caccia al tesoro, in cui vengono liberati dei topi in chiesa e i bambini devono cercarli, trovarli e ucciderli per vincere un premio spero che i vescovi ed il papa non permettano una ...

“Espatrio – Le paure e il coraggio delle donne” : 20 racconti di donne che hanno dato una svolta alla lOro vita : “Le città sono sempre state come le persone, esse mostrano le loro diverse personalità al viaggiatore. A seconda della città e del viaggiatore, può scoccare un amore reciproco, o un’antipatia, un’amicizia o inimicizia. Solo attraverso i viaggi possiamo sapere dove c’è qualcosa che ci appartiene oppure no, dove siamo amati e dove siamo rifiutati.” ? […]

'Generale Mori : un'Italia a testa alta' : il docufilm per i 40 anni dalla morte di Aldo MOro : In occasione dei quarant'anni dal sequestro di Aldo Moro, avvenuto in Via Mario Fani per mano delle Brigate Rosse, 'Quarto Grado' dedica un approfondimento al Generale Mario Mori, che ha vissuto ...

Scuole - scatta l’allarme sicurezza tra prOroghe e mancanza di fondi : Scuole, scatta l’allarme sicurezza tra proroghe e mancanza di fondi Dagli asili nidi ai licei, sono migliaia gli istituti pubblici e privati non in regola. Le leggi scritte nel 1992 sono sempre state coperte da proroghe. Oggi serve ancora un decreto Continua a leggere L'articolo Scuole, scatta l’allarme sicurezza tra proroghe e mancanza di fondi proviene da NewsGo.