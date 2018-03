“Ormai si parlano gli avvocati” Maria De Filippi sotto tiro Quella ‘brutta’ faccenda

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ormai è diventato un scrittore a tutti gli effetti. Valerio Scanu alla sua seconda prova letteraria giura di dire tutta la verità. E stavolta è deciso: fa sul serio. Nel suo secondo libro autobiografico, “Giuro di dire la verità: dalla A alla Zia Mary”, dal 15 marzo nelle librerie. L’ex star di Amici ha deciso di non fa sconti a nessuno, con una confessione in piena regola, divisa in ventisei voci, che non lascia spazio a ipotesi e dubbi. Così l’interprete sardo è tornato a parlare del suo rapporto con la conduttrice, facendo dichiarazioni che fanno riflettere e che mettono luci e ombre su una delle donne di potere della tv italiana: “Adevo molto, sono una sua creatura, non lo rinnego. Sarei un ingrato se non lo riconoscessi. Ma non per questo bisogna rimanere schiavi a vita di un percorso o di una persona. Ci sono stati dei momenti in cui sono ...