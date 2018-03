Operazione contro il traffico di droga in 3 regioni | arrestati dagli uomini dell' Arma 11

Mafia - maxi-Operazione contro gli uomini di Messina Denaro : 12 arresti - : L'inchiesta si è concentrata su esponenti delle famiglie Vita e Salemi, sospettati di aver inviato al boss latitante parte dei soldi guadagnati con gli affari illeciti delle cosche. In carcere anche l'...

Mafia - maxi-Operazione contro gli uomini di Messina Denaro : 12 arresti : Mafia, maxi-operazione contro gli uomini di Messina Denaro: 12 arresti L’inchiesta si è concentrata su esponenti delle famiglie Vita e Salemi, sospettati di aver inviato al boss latitante parte dei soldi guadagnati con gli affari illeciti delle cosche. In carcere anche l’imprenditore dell’eolico Vito Nicastri, “il signore del ...

Municipio I : Operazione contro vendita abusiva merce rubata e trafugata : Roma – Municipio I: un arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale Roma – Questa la nota diramata dal Municipio I. “Nell’ambito delle operazioni... L'articolo Municipio I: operazione contro vendita abusiva merce rubata e trafugata proviene da Roma Daily News.

Rodolfo Ruperti - Operazione Dinasty/ Il super poliziotto di Catanzaro contro il clan dei Casalesi (Commissari) : Rodolfo Ruperti, il capo della Mobile che ha portato all'arresto di numerosi esponenti del clan mafioso che controllava il casertano: il suo racconto a Commissari - Sulle tracce del male. (Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 12:58:00 GMT)

La Turchia controlla quasi il 50% del territorio - dove si svolge l'Operazione ad Afrin - : "Le forze armate della Turchia controllano quasi la metà del territorio ad Afrin dove si svolge l'operazione "ramo d'ulivo". Con l'inizio dell'operazione sono stati neutralizzati 2795 terroristi e ...

Clabo annuncia closing Operazione acquisizione del controllo di Howard McCray : Teleborsa, - Clabo , società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e ...

Clabo annuncia closing Operazione acquisizione del controllo di Howard McCray : Clabo , società leader mondiale nel settore delle vetrine espositive professionali per gelaterie, pasticcerie, bar, caffetterie ed hotel, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa ...

Catanzaro - 15 misure cautelari in Operazione contro droga e armi : Catanzaro, 15 misure cautelari in operazione contro droga e armi Carabinieri in azione dall’alba, stroncata una banda attiva nella zona sud della città Parole chiave: Catanzaro ...

Campidoglio - Operazione contro taxi irregolari : Campidoglio, operazione contro taxi irregolari. Stretta sui controlli. Meleo: “In un giorno sanzioni per 41 operatori negli scali aeroportuali e ferroviari”. Roma – Terminata operazione della... L'articolo Campidoglio, operazione contro taxi irregolari su Roma Daily News.

De Luca all'attacco : 'Operazione camorristica contro di noi' : Una 'Operazione camorristica e squadristica' nei suoi confronti, che 'parte dal tema della gestione dei rifiuti'. Una 'campagna di aggressione mediatica pseudogiornalistica alla vigilia di una ...

Inchiesta rifiuti - De Luca contro tutti. "Verso di noi Operazione camorristica" : Il governatore della Campania in un video su Facebook replica all'Inchiesta che vede indagato il figlio per corruzione. Attacca Grasso: "Moralismo da quattro soldi, vergogna". E chiede un confronto a ...

Kiev : radicali lanciano pietre contro l'edificio della CoOperazione russo-ucraina - VIDEO - - : Secondo il capo del Centro russo per la scienza e la cultura , RCSC, a Kiev, Konstantin Vorobyov, i radicali hanno causato ingenti danni materiali.

Roma : Operazione aggancio Champions contro il Benevento : Roma – Roma col Benevento. Obiettivo sorpasso Lazio e aggancio Champions Questa sera, alle ore 20.45, sarà il derby dei colori tra Capitolini e Sanniti... L'articolo Roma: operazione aggancio Champions contro il Benevento su Roma Daily News.

La produzione industriale da record in Italia e l'Operazione militare contro i terroristi in Sinai . Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Donald Trump ha firmato l'accordo sul budget raggiunto dai due rami del Congresso e ha posto fine allo shutdown, la momentanea sospensione di parte delle attività del governo federale. Il ...