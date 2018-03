Operaio muore schiacciato dal cassone di un camion nel Genovese

Cade da scala da tre metri muore Operaio napoletano : Un uomo di 61 anni, le cui generalità non sono ancora state rese note, originario di Napoli ma residente a Corigliano Calabro, è morto sul colpo Cade ndo da una scala mentre effettuava dei lavori su un ...

Perugia - Operaio muore cadendo da un'impalcatura : Perugia - Un operaio di 40 anni di origini sudamericane è morto venerdì pomeriggio cadendo dall'altezza di otto metri, mentre era al lavoro su una impalcatura per la realizzazione di un edificio della ...

Incidenti : muore Operaio a Parabiago - il cordoglio della Cgil : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Un operaio della Eco Eridania di Parabiago ha perso la vita questa mattina dopo essere precipitato, stando ai primi rilievi, per tre metri dopo avere aperto una grata per ripulire un pozzetto di liquido di scarto. L'uomo è dipendente della Eco Eridania, azienda che si t

Operaio precipita nel vuoto da una grata e muore : Morti sul lavoro, inizio d'anno tragico: il nome di Giuseppe Sari si aggiunge ad un tragico elenco in cui la provincia di Milano ha già iscritto nel 2018 già

Calabria - Operaio muore dopo essersi gravemente ustionato Video : Nella gionata di oggi 30 gennaio, altro incidente sul lavoro è accaduto in Calabria [ Video ]. Un operaio dopo diversi giorni di agonia infatti è deceduto a causa di gravi ustioni riportate sul corpo. Calabria , muore dopo diversi giorni di agonia Si chiamava Luigi Novellis e aveva 66 anni l' operaio che nella giornata di oggi 30 gennaio è deceduto dopo aver lottato per diversi giorni tra la vita e la morte. Il 66enne lavorava presso un sansificio ...

Calabria - Operaio muore dopo essersi gravemente ustionato : Nella gionata di oggi 30 gennaio, altro incidente sul lavoro è accaduto in Calabria. Un operaio dopo diversi giorni di agonia infatti è deceduto a causa di gravi ustioni riportate sul corpo. Calabria, muore dopo diversi giorni di agonia Si chiamava Luigi Novellis e aveva 66 anni l'operaio che nella giornata di oggi 30 gennaio è deceduto dopo aver lottato per diversi giorni tra la vita e la morte. Il 66enne lavorava presso un sansificio in ...