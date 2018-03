OPERA UNA GIORNATA DIVERSAMENTE DIVERTENTE ALLE GIOSTRE

In Italia oltre 3 milioni di neet - di cui oltre la metà nel Sud - lo studio Censis-ConfcoOPERAtive : rischiamo di perdere una generazione. : Sono oltre 3 milioni i neet , giovani tra i 18 ed i 34 anni che non lavorano e non studiano, che in Italia hanno rinunciato a ogni tipo di prospettiva per il futuro a causa della mancanza di lavoro. È ...

OPERAzione "Ali Babà" : il Riesame conferma tre arresti e annulla una misura - : Restano in carcere i tre arrestati al termine dell'Operazione "Ali Babà. Il Tribunale del Riesame , Presidente Silvio Piccinno, relatore Maria Pia Verderosa, a latere Anna Paola Capano, ha rigettato l'...

Allerta gialla per piogge - le disposizioni del Centro OPERAtivo Comunale : Genova - Il Centro Operativo Comunale, sulla base della dichiarazione di stato di Allerta gialla per piogge diffuse e temporali fino alle ore 20 di dmani sul territorio del Comune di Genova, diramata ...

Venezia - OPERAio ucciso in casa con una coltellata : Un operaio di origine romena è stato trovato ucciso in un appartamento di Mira, nel Veneziano, con una coltellata alla gola. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, a compiere l'omicidio è stato ...

“Non potrai mai avere figli”. A 27 anni una sentenza drammatica. A causa di una patologia (molto diffusa) ha dolori e gravi problemi di salute. Per guarire si deve OPERAre - ma i medici non le danno speranza. Quello che accade in sala OPERAtoria è incredibile : Non le avevano dato nessuna speranza: “Non potrai mai avere figli”. Con questa terribile sentenza i medici avevano chiuso il caso di Thessy Kouzoukas, una ragazza di brisbane in Australia che all’epoca aveva appena 27 anni. La ragazza aveva parlato della sua patologia che è diffusa e che dà sintomi ben precisi che però lei aveva sottovalutato fino ad arrivare a questo risultato che aveva afflitto una ragazza con il ...

L'Amaca Tasting & Art presenta "Swing OPERA" - l'evento da non perdere al Teatro Comunale di Altidona : ... ma anche e soprattutto come aggregatore di idee, organizzando spettacoli teatrali e musicali nel cuore del centro storico di Altidona.

Cina - la nuova stazione ferroviaria? Te la costruisco in una notte (con 1500 OPERAi) : il time-lapse è impressionante : Cina meridionale, la costruzione della stazione ferroviaria di Nanlong nella città di Longyan viene portata a termine in sole nove ore da 1500 operai. Zhan Daosong vice direttore del China Tiesiju Civil Engineering Group, la principale compagnia di costruzione ferroviaria del paese, dichiara che gli operai sono stati divisi in sette unità per lavorare simultaneamente, con l’ausilio di 23 scavatori e sette treni. La linea ad alta velocità lunga ...

BEST WEEKEND / Una grande OPERA verdiana e poi a tutto teatro fra Faenza - Lugo e Piangipane : Prevendite online su vivaticket.it Info: 0546/21306 - www.accademiaperduta.it Il mondo non mi deve nulla va in scena invece sabato 3 e domenica 4 marzo al teatro Rossini di Lugo. Il testo è di ...

'Il Genoa all'OPERA' - nasce una sinergia tra il Carlo Felice e la società rossoblu con diverse iniziative : ... agevolazioni per l'acquisto di n° 2 ingressi con la riduzione del 10% rispetto al prezzo intero, su tutti gli spettacoli in cartellone. Per suggellare ulteriormente la partnership, una serie di ...

Maltempo : Campidoglio - finita allerta meteo. Si chiude Centro OPERAtivo Comunale di Roma Capitale : Il COC, Centro Operativo Comunale di Roma Capitale, attivato domenica scorsa dopo l’allerta meteo per coordinare tutti gli interventi nella Capitale, si è chiuso. Lo rende noto il Campidoglio. “Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato incessantemente h24 in questi giorni per limitare ai cittadini i disagi dovuti dall’ondata di Maltempo. Un lavoro di squadra […] L'articolo Maltempo: Campidoglio, finita allerta meteo. Si chiude Centro ...

Muscat - una serata all’OPERA (e altre storie) : Il porto di Matrah, a Muscat, è uno di quelli che ti immagineresti ascoltando un antico racconto di viaggio, un resoconto della scoperta di un approdo salvifico nascosto tra montagne scheggiate di terra arida. Nessun albero ma palme grondanti di datteri, uno specchio di acqua calma, un labirinto di basse case bianche e il mercato di spezie e incensi di cui avevano favoleggiato in altri porti. Il suo nome, Matrah, significa «approdo sicuro» e ...

Ilva di Taranto - incidente sul lavoro : OPERAio addetto al tornio ferito a una mano : Il guanto dell'operaio si è impigliato nel tornio. L'uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a un intervento. L'associazione...

Investito da una pala meccanica - ennesima tragedia sul lavoro : morto un OPERAio : ennesima tragedia sul lavoro. Un operaio di 53 anni, Michele Bianco, è morto questa mattina alla "Bipan" di Bicinicco (Udine) dopo essere stato Investito da una pala caricatrice in movimento. ...

Il Centro OPERAtivo Comunale allestisce una tenda struttura per accogliere i senza tetto per le prossime due notti in previsione delle condizioni meteo : Le abbondanti nevicate di questi giorni stanno creando enormi disagi alle città imbiancate. Per l’occasione non mancano le polemiche nei