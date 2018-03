Onu | ecco qual è il Paese più felice al mondo l’Italia? Solo 47esima

Ecco qual è il Paese più felice del mondo secondo l’Onu : l’Italia molto lontana dalla Top Ten : In occasione della Giornata mondiale della felicità che si celebra il 20 marzo, è stato diffuso il World Happiness Report dell’ONU, la classifica annuale dei Paesi più felici del pianeta. Al primo posto troviamo la Finlandia che ha superato la Norvegia in vetta lo scorso anno. Al terzo posto figura la Danimarca, seguita da Islanda, Svizzera e Olanda. L’Italia? Guadagna una posizione ma si piazza al 47° posto: “I quattro Paesi ...

Efficienza energetica - è arrivato il super-bOnus : ecco tutti i motivi per rinnovare - mettere in sicurezza e rendere più efficienti i condomini : Non c’è posto migliore di casa propria. Ognuno di noi desidera che la propria abitazione sia esattamente come l’abbiamo sempre sognata: bella, confortevole e accogliente, ma anche sicura ed efficiente. Non sempre, però, il potere di decidere è tutto nelle nostre mani. Lo sanno bene i numerosissimi italiani che vivono in un condominio, circa il 60%, secondo i dati del Barometro dei servizi per la casa di Instapro, che molto spesso si ritrovano a ...

Al via il bOnus 'Papà domani' : 400 euro senza Isee - ecco come averlo in Piemonte : Se invece della mamma è il papà a prendersi il congedo parentale per occuparsi del figlio appena nato, il bonus alla famiglia è di 400 euro al mese per 12 mesi. Succede già in Piemonte grazie ad una sperimentazione della Regione appena avviata, ma in futuro potrebbe essere esteso a tutta Italia. come funziona il bonus Il bonus “Papà domani” riprende il concetto di “Mamma domani” e non lo sostituisce, bensì si aggiunge agli 800 euro che le mamme ...

Pensioni : bOnus da 80 euro a quelle più basse? Ecco una nuova proposta : Il periodo più importante per proporre modifiche normative in qualsiasi campo è sicuramente quello della campagna elettorale. Adesso che siamo nel pieno di quella relativa alle prossime elezioni politiche del 4 marzo, le promesse ma anche le proposte in tema previdenziale sono molteplici e quotidiane. Evidente che la previdenza nostrana ha bisogno di interventi radicali sia per le Pensioni future che per quelle in essere. Le Pensioni si ...

Contratto scuola 2018 e bOnus docenti : comunicato unitario sindacati - ecco i chiarimenti : Attraverso un comunicato unitario diffuso da FLC CGIL, Cisl scuola e Uil scuola RUA, i sindacati vogliono chiarire alcuni punti apparsi discordanti riguardanti il bonus merito docenti (introdotto dalla riforma ‘Buona scuola’ con la Legge 107/2015), secondo quanto contenuto nell’ipotesi di CCNL firmata lo scorso 9 febbraio all’Aran. ecco quanto si legge nella nota diffusa dai sindacati. bonus […] L'articolo Contratto ...

“Ecco chi è il vincitore!”. Festival di Sanremo 2018 - è una grande sorpresa. Appena Claudio Baglioni ha prOnunciato il loro nome - delirio nell’Ariston - pubblico diviso sulla rete : La finalissima di Sanremo ha tenuto incollati alla tv quasi tutti gli italiani, così come era accaduto nelle serate precedenti. Quest’anno Sanremo è stato davvero seguitissimo e apprezzatissimo. Il verdetto finale, come sempre, ha diviso molto. Alla fine la vittoria è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Secondi Lo Stato Sociale. Terza Annalisa. Premio della critica Mia Martini a Ron con “Almeno pensami”. Premio sala ...

BOnus acqua - questo sconosciuto : ecco come chiedere lo sconto sulla bolletta : Cos'è il Bonus acqua? Chi ne ha diritto? E come fare domanda? Forse non tutti sanno che chi ha un reddito inferiore ad una determinata soglia può chiedere uno sconto sulla bolletta dell’acqua...

Autogol BOnucci o Donnarumma? Ecco la decisione per il Fantacalcio [VIDEO] : Autogol Bonucci o Donnarumma? Questa è la domanda che molti appassionati di Fantacalcio si staranno ponendo in questo pomeriggio di Serie A. Un gol abbastanza fortunoso quello dell’Udinese, dato che sul tiro di un attaccante friulano hanno deviato il pallone prima Bonucci e successivamente anche Donnarumma. Proprio per questo l’autorete sarà assegnata proprio al portiere della Nazionale e del Milan, che ha deviato in porta di testa ...

Naspi 2018 per colf e badanti e bOnus da 80 euro - ecco come funzionano Video : Si entra nella stagione delle dichiarazioni dei redditi con il modello 730/2018 gia' approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni reddituali servono per pagare le tasse al Fisco, ma anche per recuperare ciò che spetterebbe di diritto ai soggetti dichiaranti e che non vengono erogati per una serie di motivi da parte dei datori di lavoro. Naturalmente bisogna avere un contratto in piena regola perché solo i #Lavoratori regolarizzati ...

Chiaia : itinerari - eventi e mOnumenti. Ecco il programma del 2018 : L'obiettivo è quello di incrementare flussi di turisti sul territorio della Prima Municipalità al fine di incidere positivamente sull'economia locale', spiega Iris Savastano Sponsor ufficiale del ...

Ecco come nacquero la sigla Ikea e i nomi imprOnunciabili dei mobili : Brusali , Oumbarlig , Bjorksnas . I nomi dei mobili Ikea sono incomprensibili a chi non parla lo svedese e, il piu' delle volte, impronunciabili tanto che sui social media fioccano gruppi in tutto il ...

BOnus asilo nido 2018 - ecco come fare domanda : quanto spetta - tutto quello che c’è da sapere : L’articolo 1, comma 355 della legge di bilancio 2017 (Legge 232/16), ha disposto che ai figli nati (o adottati) dal 1° gennaio 2016 spetta un contributo di massimo 1.000 euro, per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di […] L'articolo Bonus asilo nido 2018, ecco come fare domanda: quanto spetta, tutto quello che c’è da sapere ...

BOnus 2018 : da € 800 alle future mamme - fino a € 250 per i tram - ecco la lista Video : Famiglie disagiate, studenti, neo mamme o neo papa' sono soggetti che da anni rientrano in misure, incentivi e Bonus loro dedicati. Ogni manovra finanziaria che ogni Governo licenzia ha in serbo numerose misure di contrasto alla poverta', di incentivo alle nascite e di agevolazioni per specifiche categorie di cittadini. Anche la recente manovra di Bilancio, l’ultimo atto ufficiale del Governo Gentiloni non è stata da meno, confermando alcune ...

Dalle piante agli elettrodomestici - ecco i chiarimenti sui bOnus casa : La grande novità dei bonus fiscali 2018 è quella relativa agli incentivi per il verde: quali sono le spese detraibili? È necessario avere un progetto di riqualificazione dell’area? E...