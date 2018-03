Omicidio-suicidio a Paina di Giussano Ultime notizie | Monza | Alessandro Turati

Omicidio-SUICIDIO A GIUSSANO/ Ultime notizie - Monza : ancora un dramma nato in famiglia : GIUSSANO, omicidio suicidio: Paina, 28enne sgozza mamma e nonna, poi si toglie la vita. Tragico episodio avvenuto in provincia di Monza: Alessandro "il baffo" e il suo difficile passato(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 14:23:00 GMT)

Tragedia in Brianza - i cadaveri di madre - figlia e nipote trovati in appartamento. Ipotesi Omicidio-suicidio : Tre persone, madre, figlia e nipote (si tratta di un ragazzo di 28 anni, della madre di 58 anni e della nonna di 88 anni), sono state trovate morte in un appartamento in via Negri, a Paina di Giussano (Monza e Brianza), poco dopo le 23 di mercoledì 14 marzo. A quanto si apprende i corpi presenterebbero ferite da arma da taglio all’altezza della gola, ma gli accertamenti sono ancora in corso. A dare l’allarme – sul posto sono ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Fabiana tra la vita e la morte - suicidio od Omicidio? : I sospetti della rovinosa caduta di Fabiana giù dal balcone ricadranno su Cayetana. La Dark Lady sarà davvero colpevole?

Nuovo Omicidio-suicidio nel Torinese : anziano malato spara alla madre di 101 anni e si uccide : Delitto, questa mattina (domenica 11 marzo) alle 8,30 in via Vajont, a Rivoli. Un uomo di 77 anni - Ezio Panataro - ha ucciso con un colpo di pistola la madre di 101 anni, Ernestina Malandrini, poi si è ammazzato con la stessa arma. Prima di compiere il tragico gesto ha telefonato al 112, annunciando le proprie intenzioni. I militari si sono precip...

Spara alla moglie e si uccide : Omicidio-suicidio tra due anziani a Torino : Sono stati trovati seduti su due poltrone, l'uno accanto all'altra, i corpi dei anziani coniugi rinvenuti nel salotto della loro abitazione alla periferia del capoluogo piemontese. Secondo i primi accertamenti compiuti dagli investigatori nell'abitazione della coppia si tratterebbe di omicidio-suicidio.Lui, 90 anni ed elettricista in pensione, avrebbe prima Sparato alla moglie, un ex commerciante 88enne, poi si sarebbe ucciso con ...