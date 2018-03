Omicidio Neri | al setaccio tutto il patrimonio di famiglia

Omicidio Neri - la lente degli inquirenti su macchine di famigliari : Pescara - Erano nelle disponibilità di una serie di persone, tra cui i familiari della vittima, due automobili sequestrate dai Carabinieri di Pescara nell'ambito delle indagini sull'Omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore (Pescara) ucciso a colpi di arma da fuoco e trovato morto giovedì 8 marzo in un canale alla periferia del capoluogo adriatico. I due veicoli, un'Audi e una Mercedes, sono entrambi intestati ...

Omicidio Pescara - due auto sequestrate : per la morte di Neri si punta su pista familiare : ROMA - Le indagini sull'Omicidio di Alessandro Neri , 29 anni, si stanno concentrando sulla famiglia e i suoi rami discendenti, che ora si scoprono divisi, addirittura conflittuali. Nella villa ...

Pescara - Omicidio Neri : sequestrata un’auto nella villa del nonno. Indagini patrimoniale della Guardia di Finanza : Si concentrano in ambito famigliare le Indagini sulla morte di Alessandro Neri, il 29enne ucciso a Pescara la scorsa settimana con due colpi di pistola. Nel pomeriggio i carabinieri hanno sequestrato un’automobile custodita nella villa del nonno materno e frequentata anche da un cugino della vittima che attualmente si trova all’estero. Si tratta di un’Audi Q5 e non è l’auto usata da solitamente da Neri. Ieri, infatti, i ...

Alessandro Neri/ Omicidio di Pescara - movente economico? Indaga anche la Finanza (Chi l'ha visto) : Alessandro Neri è stato ucciso da qualcuno che conosceva? Il movente economico è solo una delle piste: gli ultimi aggiornamenti a Chi l'ha visto. (Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 12:42:00 GMT)

Omicidio Neri - la Finanza indaga sul patrimonio : la posizione della mamma : È stata come un'esecuzione mafiosa. La mafia uccide così, con un colpo alla testa e uno al cuore. Gli inquirenti che stanno seguendo il caso dell'Omicidio di Alessandro Neri, il giovane di Spoltore ucciso a Pescara nei giorni scorsi, non hanno dubbi sul definire le modalità dell'uccisione di 'Nerino'. Intanto proseguono le indagini: la Finanza sta indagando sullo stato patrimoniale della famiglia La Finanza indaga sullo stato patrimoniale della ...

Omicidio Alessandro Neri : si indaga sulla Fiat 500 al centro del giallo : Due colpi di pistola da distanza ravvicinata, uno dei quali - esploso dietro la nuca - è stato fatale. Ci sono novità in merito all'Omicidio di

Omicidio Alessandro Neri - il 29enne ucciso con due colpi di pistola. Ancora nessun indagato : Pescara - Due i colpi di pistola che, esplosi a distanza ravvicinata, hanno raggiunto Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore trovato morto giovedì scorso in un canale alla periferia Sud di Pescara. Uno, mortale, alla testa e l'altro all'emitorace. Il primo proiettile è stato recuperato in sede autoptica chiarendo che l'arma usata è di piccolo calibro. Lo ha rivelato il comandante provinciale dei carabinieri di ...

Omicidio Alessandro Neri - tutti i misteri del ragazzo ucciso a Pescara : Cosa c'è dietro la morte di Alessandro Neri, il ragazzo di Spoltore trovato morto nel pescarese nei pressi del torrente di via Vallelunga nei giorni scorsi? E' la domanda che si stanno ponendo gli inquirenti in questi giorni di indagini complesse. 'Ogni ipotesi resta aperta' fanno sapere gli investigatori, soprattutto alla luce dell'esito dell'autopsia: Alessandro non si è difeso e, dunque, con ogni probabilità, conosceva bene il suo assassino. ...

Omicidio Neri : 2 le piste più probabili per la morte di Alessandro : Continuano senza sosta le indagini per la morte di Alessandro Neri. Al momento gli investigatori non tralasciano nessuna pista sul movente e sugli esecutori del tragico Omicidio ma secondo alcune indiscrezioni le piste privilegiate sarebbero due: quella del regolamento di conti per questioni di droga, e quella della vendetta per motivi familiari. Infatti, le modalità della scomparsa farebbero pensare che Alessandro conoscesse il suo o i suoi ...

Omicidio Alessandro Neri : ucciso con due colpi di pistola : Arrivano novità importanti sull'Omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Spoltore ucciso e trovato morto giovedì pomeriggio nel torrente...