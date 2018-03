Oltre duemila gli studenti coinvolti nel progetto ' Sì geniale!'

Alpinista muore travolto da una slavina : tragedia nel cuneese a Oltre duemila metri di quota : Un Alpinista è morto oggi pomeriggio nel cuneese , travolto da una slavina . L'incidente è accaduto Entracque, in valle Gesso. Le operazioni di soccorso e recupero della salma, a...

Milano : Oltre duemila ragazzi allo sportello Informagiovani nel 2017 : Milano, 14 feb. (AdnKronos) - Sono oltre duemila i ragazzi che nel 2017 hanno frequentato lo sportello Informagiovani di via Dogana a Milano. Solo nel mese di gennaio 2018 sono stati 185 quelli che si sono rivolti agli operatori presenti per ricevere informazioni e assistenza su tematiche come lavor