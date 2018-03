Blastingnews

: #occhetto a #lariachetirala7 #lariachetira sulla #sinistra e i rapporti #pd-#m5s - mauribechini : #occhetto a #lariachetirala7 #lariachetira sulla #sinistra e i rapporti #pd-#m5s - mauribechini : Occhetto: 'PD sparisce se appoggia M5S: vi spiego come rifondare la sinistra' -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Dopo le #Elezioni politiche del 4 marzo sono molti i volti storici della #politica che stanno intervenendo sui media per analizzare la sconfitta delle forze progressiste e democratiche, l'ultimo in ordine di tempo è stato Achilleche questo giovedì 15 marzo è stato ospite di L'Aria che tira su La7 rispondendo alle domande di Myrta Merlino. Ecco quello che ha detto l'ex segretario del PCI.: 'Idea Di Maio mi fa venire gelo alla schiena, sarebbe divertente vederlo governare con la Lega' All'inizioha parlato della scelta del #Pd di restare all'opposizione di un eventuale Governo del M5S: Sono completamente d'accordo. In tutte le fasi della storia della Repubblica la responsabilita' di governare è di chi ha vinto le elezioni. Oggi si sposta l'attenzione dicendo che i 5 Stelle si trovano nella stessa condizione in cui si trovò Bersani. A me ha ...