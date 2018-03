Obsolescenza programmata : di cosa si tratta e perchè conviene alle grandi aziende (ma non ai consumatori) : La definizione di Obsolescenza programmata, nei mesi scorsi ha avuto un particolare risalto mediatico a livello internazionale per il caso che ha coinvolto il gigante tecnologico Apple negli USA, e si può definire come una strategia adottata anche dai produttori di dispositivi elettronici per decidere al momento della progettazione la durata del ciclo di vita di un prodotto. Il colosso di Cupertino è stato costretto a scusarsi dopo la scoperta ...

Con l'ultimo aggiornamento di Apple si può disattivare l'Obsolescenza programmata (ma poi si reimposta da sola) : Dopo circa tre mesi di attesa dallo scoppio dello scandalo riguardante l'obsolescenza programmata, la Apple ha finalmente rilasciato il sistema operativo che risolve definitivamente il problema del calo prestazionale sui dispositivi della Mela Morsa con batteria ormai datata. Come promesso da Tim Cook, infatti, lo iOS 13 beta consente ai possessori di un iPhone o di un iPad di scegliere se disattivare o meno l'obsolescenza programmata: una volta ...

Obsolescenza programmata : è vero che gli elettrodomestici hanno una scadenza? Ecco cosa dice la legge : Costringere le persone a cambiare smartphone e cartuccia della stampante troppo spesso potrebbe diventare reato. In Francia, la procura di Nanterre sta infatti indagando su Epson, Canon e Apple, tutte ...

iPhone rallentati : scoppia il caso dell’Obsolescenza programmata negli smartphone. Sembra che Apple non sia da sola. : Le ultime settimane sono state un bel pò caotiche per Apple con il caso aggiornamenti software che limitano le prestazioni degli smartphone. Oggi la nostra Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società del gruppo Samsung e del gruppo Apple operanti in Italia. La nota pubblicata sul sito dell’Autorità recita: “I ...

Obsolescenza programmata : dopo la Francia anche l'Italia avvia procedimenti Video : La startup intende rivoluzionare il modo in cui consumiamo, democratizzando l'acquisto di prodotti tecnologici ricondizionati in tutto il mondo. Fino ad oggi, con i suoi mezzo milione di abbonati, ...

Obsolescenza programmata : dopo la Francia anche l'Italia avvia procedimenti : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) ha deciso di avviare un'indagine contro i giganti dell'elettronica Samsung e Apple per pratiche commerciali scorrette (Obsolescenza programmata). Entrambi i colossi sono sospettati di aver messo in atto una politica commerciale generale che tende a sfruttare le lacune di alcuni componenti degli smartphone per ridurre nel tempo i benefici dei loro prodotti ed in tal modo spingere ...

Immediata replica sui rallentamenti per i Samsung Galaxy e l’Obsolescenza programmata : Non poteva mancare in queste ore una replica ufficiale da parte di Samsung per quanto riguarda le dure accuse riguardanti i rallentamenti dei suoi Samsung Galaxy, visto che l'Antitrust ha parlato di vera e propria obsolescenza programmata sia per il produttore coreano, sia per Apple. Questa mattina abbiamo già condiviso coi nostri lettori i primi dettagli sull'argomento, con apposito approfondimento, ma ora dobbiamo concentrarci assolutamente ...

Obsolescenza programmata : l'Antitrust indaga su Apple e Samsung : Samsung e Apple finiscono nel mirino dell'Antitrust, che ha deciso di avviare due procedimenti per pratiche commerciali scorrette

Apple e Samsung - Antitrust indaga su Obsolescenza programmata : “Sfruttate carenze per ridurre le prestazioni” : L’obsolescenza programmata non è più una sorta di leggenda di cui parlano i social e su cui si esercitano giornalisti del settore. L’Antitrust ha avviato due distinti procedimenti per pratiche commerciali scorrette nei confronti delle società dei gruppi Samsung e Apple in Italia. È la stessa Autorità a spiegare che la decisione è stata presa dopo le segnalazioni di consumatori e di un’attività preistruttoria svolta ...

Obsolescenza programmata? Un disastro - anche per l'ambiente : Casi giudiziari che diventeranno cultura, che ribalteranno - e speriamo con un equilibrio che tenga conto di tutte le variabili e tutte le istanze - uno dei capisaldi dell'economia: fissare a monte ...

Obsolescenza programmata - in Francia è scontro : Una pratica largamente in uso in tutto il mondo, ma che in Francia è proibita dal 2015, con pene che possono arrivare fino a due anni di reclusione. La dinamica è semplice, banale nella sua fattura. ...