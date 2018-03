Nuovi smartphone all’orizzonte | si tratta di Sony Xperia XZ2 Pro | Samsung Galaxy A6 e J7

Samsung deposita Nuovi brevetti per possibili smartphone pieghevoli : Guardiamo insieme alcune delle immagini tratte da brevetti di smartphone registrati da Samsung di recente presso lo United States Patent and Trademark Office L'articolo Samsung deposita nuovi brevetti per possibili smartphone pieghevoli è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Nuovi firmware per Samsung Galaxy a fine febbraio 2018 : gli smartphone e i tablet aggiornati : L’azienda coreana ha diffuso una serie di Nuovi firmware nelle ultime ore che stanno aggiornando alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy: i dettagli.Nelle ultime ore, e praticamente a fine febbraio 2018, il colosso coreano ha rilasciato una serie di aggiornamenti firmware per alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy che vi andiamo ora ad elencare.Samsung Galaxy aggiornati a fine febbraio 2018: i tablet e gli smartphone con Nuovi ...

Apple prepara tre Nuovi smartphone : Teleborsa, - Apple starebbe organizzando il lancio di tre nuovi iPhone nel prossimo autunno. Secondo alcune indiscrezioni, la Mela Morsa avrebbe pensato a una versione economicamente più accessibile ...

Apple prepara tre Nuovi smartphone : Apple starebbe organizzando il lancio di tre nuovi iPhone nel prossimo autunno. Secondo alcune indiscrezioni, la Mela Morsa avrebbe pensato a una versione economicamente più accessibile dell'iPhone X ...

Rivoluzione in casa Apple - il colosso punta a tre Nuovi smartphone tra cui iPhone gigante : Tre nuovi smartphone entro la fine di quest'anno, incluso l'iPhone più grande di sempre, già considerato dagli esperti del settore una sorta di phablet. Stando alle indiscrezioni riportate da fonti ...

Nuovi firmware per Samsung Galaxy a fine febbraio 2018 : gli smartphone e i tablet aggiornati : L’azienda coreana ha diffuso una serie di Nuovi firmware nelle ultime ore che stanno aggiornando alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy: i dettagli.Nelle ultime ore, e praticamente a fine febbraio 2018, il colosso coreano ha rilasciato una serie di aggiornamenti firmware per alcuni smartphone e tablet Samsung Galaxy che vi andiamo ora ad elencare.Samsung Galaxy aggiornati a fine febbraio 2018: i tablet e gli smartphone con Nuovi ...

Fotocamere e display - ma i Nuovi smartphone non sorprendono : le novità dal MWC di Barcellona : I due schermi lcd da 5,2 pollici consentono sia di utilizzare più app contemporaneamente che guardare video, magari in streaming, su un display esteso da 6,75 pollici. MEDIA GAMMA Ma a Barcellona non ...

Tecnologia video in 4K per i Nuovi smartphone Sony della gamma Xperia XZ2 : ...7" in formato 18:9 dai colori e dal contrasto che portano l'esperienza visiva a diventare immersi anche guardando video in streaming. Dicevamo della fotocamera che con questi modelli assume una ...

MWC 2018 - svelati i Nuovi smartphone Samsung Galaxy S9 e S9+ : Che si tratti di guardare un film o di ascoltare in streaming l'ultimo album del proprio artista preferito, i suoni sono chiari, nitidi e di alta qualità. Galaxy S9 e S9+ supportano anche la ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - i Nuovi smartphone puntano ancora sulla fotocamera : Sfruttando la potenza del processore octacore a 64 bit, l'S9 permette di lanciarsi nel mondo delle AR Emoji, le emoticon animate basate sul volto dell'utente già viste sull'iPhone X di Apple. In ...

Il TENAA svela le specifiche complete di due Nuovi smartphone Huawei : Sale l'attesa per l'inizio dell'edizione 2018 del Mobile World Congress di Barcellona e per i nuovi top di gamma che verranno ufficialmente presentati, nel frattempo due nuovi smartphone Huawei hanno fatto visita al TENAA, permettendoci così di conoscerne le specifiche tecniche complete. L'articolo Il TENAA svela le specifiche complete di due nuovi smartphone Huawei è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Al MWC 2018 vedremo Nuovi smartphone con Android One e Android Oreo (Go Edition) : Hiroshi Lockheimer, Vice Presidente anziano di Google, promette tante novità per quanto riguarda i dispositivi Android One e Android Oreo (Go Edition) al Mobile World Congress, che inizierà la prossima settimana a Barcellona. L'articolo Al MWC 2018 vedremo nuovi smartphone con Android One e Android Oreo (Go Edition) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Sonic e Pac-Man insieme in due Nuovi giochi per smartphone : Uno dei crossover più improbabili della storia dei videogiochi è appena diventato improvvisamente realtà per la gioia dei fan orfani degli anni ’80 e ’90: complice un accordo tra le case madri Namco-Bandai e Sega, il leggendario Pac-Man e il porcospino Sonic hanno unito le forze per uno scambio alla pari che li vedrà protagonisti — in ambito smartphone — uno del videogioco dell’altro. La mascotte Sega metterà a soqquadro i ...

La Sim scomparirà nei Nuovi smartphone : Pronti a dire addio alla scheda SIM. La rivoluzione viene preparata da ARM, l’azienda inglese che progetta l’architettura alla base