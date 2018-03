Nuoto di fondo | World Series Doha 2018 | i convocati dell’Italia C’è Gregorio

oasport

(Di giovedì 15 marzo 2018)Paltrinieri è pronto per tornare in azione. Il Campione Olimpico, Mondiale ed Europeo dei 1500m stile libero sarà infatti impegnato nella prima tappa delledidi. Il carpigiano, dopo i sei mesi di allenamento in Australia intervallati dalla non esaltante partecipazione ai Mondiali in vasca corta, sarà impegnato a(Qatar) il prossimo 17 marzo. L’allievo di Stefano Morini gareggerà per la terza volta in acque libere: lo scorso anno, infatti, si esibì in Coppa Len a Eilat (concluse in quarta posizione) e alle trionfali Universiadi di Taipei. Ora il 23enne sarà chiamato ad alzare l’asticella in un contesto ancora più competitivo con l’obiettivo di prendere le misure a questa nuova specialità:Paltrinieri non ha fatto mistero di voler provare a vincere una medaglia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, naturalmente accompagnato lo ...