Non tanto ' chi' | quanto ' cosa' | ha perso lo storytelling | ha vinto la realtà

Manchester United - Mourinho Non fa drammi : “Questo è il calcio…”. Intanto De Boer : “Ha speso così tanto per…” : Manchester United, Mourinho- Non fa drammi Josè Mourinho dopo l’eliminazione del Manchester United dalla Champions League ad opera del Siviglia di Vincenzo Montella. Il tecnico portoghese, nel post gara, ha sottolineato: “Non facciamo un dramma per quanto è accaduto. Questo è il calcio, non è la fine del mondo. Non penso che la nostra gara […] L'articolo Manchester United, Mourinho non fa drammi: “Questo è il ...

“L’ho uccisa io”. Pamela Mastropietro - arriva la svolta con tanto di confessione choc. Pensava di Non essere ascoltato - ma è tutto registrato : Potrebbe esserci una svolta nelle indagini sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana fatta a pezzi e chiusa in due trolley abbandonati nella campagna di Macerata. A quanto si apprende infatti c’è un indiziato numero uno. La pista, seguita dagli inquirenti da tempo, avrebbe trovato conferma nelle parole del diretto interessato. Si tratta di Innocent Oseghale, uno dei quattro nigeriani indagati per l’omicidio, che avrebbe ...

Vertonghen a Chiellini : 'Noi ingenui? Loro Non vincono la Champions da tanto' : TORINO - Le polemiche dopo Tottenham-Juventus non sembrano finire davvero mai. Dopo le parole infuocate di Pochettino , ecco quelle di Jan Vertonghen che non ha digerito le dichiarazioni di Giorgio ...

“Parlo tanto di ca*** ma poi - a letto…”. Ma Non potevi dirlo in altro modo? Attrice famosa - giovane - desiderata da tutti - eccola aprirsi per la prima volta e raccontare com’è - davvero - la sua vita sotto le lenzuola. Non risparmiando dettagli molto intimi che coinvolgono anche illustri fidanzati : Un sex symbol assoluto, per la quale gli uomini vanno pazzi e che è entrata di diritto nel loro immaginario erotico. E però anche una star che, nonostante la bellezza e l’inevitabile schiera di corteggiatori che puntualmente le si propongono, non pare andare troppo d’accordo con la vita sotto le lenzuola. Dalla quale, udite udite, pare piuttosto tenersi molto alla larga, terrorizzata alla sola idea di contrarre delle ...

“Mi sentivo un mostro - volevo soltanto morire”. A 21 anni pesa 160 chili ed è costretta a fare i conti con prese in giro e umiliazioni continue. Disperata e sull’orlo del baratro - trova però così la forza di cambiare. Guardatela oggi : vi sfidiamo a riconoscerla (e Non sgranare gli occhi per lo choc) : Una lotta, quella con l’ago della bilancia che l’aveva vista sempre, puntualmente sconfitta. Sforzi inutili di fronte a un’immagine che, davanti allo specchio, non voleva proprio saperne di farsi più magra e attraente. Al punto da spingerla verso pensieri terribili, a un passo dal baratro. Lei, Nicola Burke, obesa e incapace di cambiare la sua vita, nel 2013 era caduta in una profonda depressione che l’aveva spinta ...

Rosario Fiorello dopo il voto : "Tanto Non cambierà un c..." : Dal Sanremo 1995 come cantante a quello del 2018 come mattatore, Rosario Fiorello si racconta a ruota libera in un'intervista al mensile Rolling Stone . Senza peli sulla lingua, il comico affronta ...

"Ho preparato la mia tomba e scelto la foto. Non è scaramanzia - tanto prima o poi arriva" : Ha soli 77 anni, ma Alfiero Menichetti - pensionato di Fucecchio, comune in provincia di Firenze - ha già sistemato tutto per la sua morte. tomba acquistata, foto scelta, persino la data di nascita è incisa sulla lapide. Un gesto, racconta lui al Tirreno non dettato dalla scaramanzia, ma dalla voglia di non dar pensieri ai parenti quando sarà il suo tempo di andarsene, perché, tanto "prima o poi arriva".Si legge sul ...

‘Il 4 marzo voto il nuovo - tanto Non cambia nulla’ : Conversazione sulle elezioni con un commerciante. Sintesi di molte altre ascoltate nell’ultimo periodo. “Penso che domenica Di Maio arrivi al 34 per cento. Tutti i miei amici con cui parlo mi dicono che voteranno per i Cinque stelle, fanno il botto questa volta: vincono loro, poi in qualche modo un governo lo faranno. La gente si è stufata. Io ho sempre votato a destra, dopo quarant’anni sai che c’è? Basta Berlusconi. ...

“La verità”. E ora tocca a Max Biaggi che - a sorpresa - rompe il silenzio. Le lacrime di Bianca Atzei in Honduras - i gossip a Non finire e tanto di nuova fidanzata in Italia. Poi il messaggio del centauro che mette tutti a tacere : Bianca Atzei è ancora una concorrente dell’Isola dei Famosi, anche se questa settimana rischia di essere l’ultima per lei in Honduras. È finita in nomination insieme a Elena Morali e Alessia Mancini ma non è detta l’ultima parola, considerando il nuovo meccanismo di televoto per i naufraghi eliminati e la ‘nuova’ Isola che non c’è. Negli ultimi giorni di reality Bianca non ha più aperto il capitolo Max ...

A Napoli Non nevicava così tanto da 62 anni. La situazione alle 15 : Napoli si è svegliata sotto la neve che nelle prime ore del mattino ha continuato a scendere copiosa fino al mare. I Le scuole l sindaco Luigi de Magistris ha ordinato la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, inclusi i nidi, anche per mercoledì. I trasporti La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa nel nodo ferroviario di Napoli. Per le corse che attraversano l'area napoletana ...

A Napoli Non nevicava così tanto da 62 anni. La situazione alle 11 : Napoli si è svegliata sotto la neve che nelle prime ore del mattino ha continuato a scendere copiosa fino al mare. I Le scuole l sindaco Luigi de Magistris, che aveva stabilito la regolare apertura delle scuole, ha cambiato idea e ordinato la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado, inclusi i nido. I trasporti Circolazione ferroviaria fortemente rallentata nel nodo di Napoli. I servizi ...

Warren Buffett detiene T-Bill più di Cina e UK. Intanto consiglia : Non commettete questo terribile errore : Berkshire, la holding di Warren Buffett attiva in diversi settori, detiene $100 miliardi in T-Bill, Treasuries Usa a breve scadenza, più della Cina e del Regno Unito. E' quanto riporta il Wall Street ...

“Sete - stanchezza e tanto altro”. I sintomi del diabete che Non dovete ignorare : una malattia cronica che colpisce quasi 4 milioni di italiani : Il diabete è una malattia che si caratterizza per la presenza di quantità eccessive di glucosio (zucchero) nel sangue. L’eccesso di glucosio, noto con il termine di iperglicemia, può essere causato da un’insufficiente produzione di insulina o da una sua inadeguata azione; l’insulina è l’ormone che regola il livello di glucosio nel sangue. I sintomi del diabete variano a seconda della tipologia di questa malattia ...

Dani Alves - Non solo veleno : 'Alla Juve ho imparato tanto' : Dall'intervista di Rafinha pubblicata da La Gazzetta dello Sport apprendiamo come Dani Alves abbia anche qualche buon ricordo legato alla sua esperienza Juventina. 'Il calcio italiano è molto tattico, una vera e propria università del calcio - le parole del ...