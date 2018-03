Non più sicura la bufala Burian BIS | gelo e neve sull’Italia dal 19 marzo per IlMeteo it

Sofia Goggia Non si ferma più : ... 1'08'67, che si lascia alle spalle l'altra azzurra Federica Brignone , 1'08'85, e l'atleta del Liechtenstein Tina Weirather , 1'09'00, che si aggiudica la Coppa del Mondo di specialità.

Lewis Hamilton : “La Red Bull è la più veloce potenzialmente ma Non ci batterà” : Lewis Hamilton appare decisamente sicuro di sé in vista dell’esordio stagionale del Mondiale di F1 2018 a Melbourne (Australia). Il 4 volte campione del mondo britannico, alfiere della Mercedes, è stato intervistato da Roberto Chinchero di it.motorsport.com ed ha dato fornito risposte decisamente interessanti. Guardando ai nomi dei possibili rivali, Lewis ha pochi dubbi: “Beh, i due nomi ovvi che possiamo prevedere come miei ...

Versace Non venderà più pellicce : Lo ha detto Donatella Versace in un'intervista, spiegando che non vuole più uccidere animali per fare moda The post Versace non venderà più pellicce appeared first on Il Post.

Addio a Giada - la “bimba piuma” che a 12 anni pesava 7 chili : “Forse ora Non soffre più” : Lutto a Chioggia, dove Giada Perini, di soli 12 anni, è morta dopo essere stata costretta a convivere sin dalla nascita con una grave forma di tetraparesi spastica, la microcefalia, e con l'epilessia. pesava solo 7 chili e per questo era stata soprannominata "bimba piuma". Per lei si era mobilitato anche il mondo dello sport.Continua a leggere

Kit Harington : 'Non reciterò più ne 'Il trono di Spade'' : Fa per me'', ma ora è venuto il momento di abbandonare il ruolo che lo ha lanciato nel mondo dell'intrattenimento e dedicarsi ad altri progetti e alla sua Rose Leslie, conosciuta proprio sul set de '...

Unilever Non avrà più una sede legale a Londra - ultimo effetto della Brexit : ROMA - Il colosso agroalimentare anglo-olandese Unilever lascerà Londra e avrà una sola sede legale, proprio in Olanda. Attualmente Unilever ha due sedi legali, una a Londra e una a Rotterdam, ma ha ...

“Mi manca” : Isola dei Famosi - Stefano De Martino Non si nasconde più. Inevitabile - dopo 2 mesi di reality - lasciarsi andare : il messaggio dell’inviato è forte e chiaro : All’Isola dei Famosi l’attenzione resta alta sul canna-gate e sulle alleanze e strategie dei pochi naufraghi rimasti in gioco, ma anche Stefano De Martino, uno dei re del gossip nostrano, è un ‘sorvegliato speciale’. Nel ruolo di inviato in Honduras, è il parere generale, non se la cava male, nonostante il suo predecessore, Stefano Bettarini, abbia qualcosa da ridire in proposito. È spiritoso il ballerino lanciato ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli - ora o mai più. Dopo tanti alti e bassi - Non si può più sbagliare : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli. Due grandi piloti italiani della Moto3, con tante cose in comune. Entrambi sono romagnoli, il primo di Rimini, il secondo di Cattolica, entrambi sono stati dotati da madre natura di un ottimo talento, entrambi troppo spesso non sono stati in grado di metterlo in pratica e, in questo modo, entrambi sono ai nastri di partenza di una stagione decisiva per la loro carriera. Per quale motivo lo diciamo? Dopo ...

Bnl - funzionario avverte i vertici di Atac e Ama : “Non fate il concordato o il Comune di Roma Non avrà più soldi dalle banche” : Pressioni sui dirigenti delle aziende capitoline e, indirettamente, sul Campidoglio stesso affinché Atac non ricorresse al concordato preventivo. Pena, per il Comune di Roma, la rimessa in discussione di tutti i rapporti finanziari con la Banca Nazionale del Lavoro. L’operazione fallimentare, infatti, non solo avrebbe messo a rischio la totalità degli importi vantati dall’istituto, fra i principali creditori della società Romana dei trasporti, ...

Monica Lewinsky : «Grazie #MeToo - Non sono più sola» : Perché lo conosco? Dove l’ho visto? L’Uomo con il Cappello ha un’aria familiare – ho pensato – guardandolo una seconda volta. Era la vigilia di Natale del 2017. Io e la mia famiglia stavamo per sederci al nostro tavolo in un ristorante del West Village, a Manhattan. Eravamo appena stati a Gramercy Park per l’unica notte dell’anno in cui il parco (di solito accessibile solo ai residenti della zona) apre i cancelli a tutti. Ero felice. Nella ...

Con Di Maio parlerò al più presto - con il PD Non penso nemmeno : Siamo ad una svolta nelle trattative in corso per trovare una maggioranza da proporre al Presidente Mattarella quando inizieranno le consultazioni? Di sicuro si inizia a delineare lo spazio tra chi ha in mano la maggioranza dei seggi al parlamento. Ieri ha parlato alla stampa estera Luigi Di Maio, oggi è stato il turno di Matteo Salvini, il neo leader della coalizione di centro destra. Incalzato dalle domande dei corrispondenti dei più ...

Esce per una passeggiata - Non torna più a casa : dov'è Carmela? : Carmela De Rosa, 49enne di Giugliano (Napoli), è scomparsa da Sessa Aurunca (Caserta) lo scorso venerdì 9 marzo...

Di Maio 'Nuovo esecutivo Più veloci che in Germania. Su presidenti delle Camere Non si gioca la partita del governo' : Vogliamo 'uno Stato che, sul modello dei paesi più liberali, quando una persona viene licenziata, la prenda per mano e la porti a un reinserimento nel mondo del lavoro. Nessuno potrà starsene sul ...

“Non se ne può più di te”. Isola dei Famosi - è Karina Cascella show. Si sa : l’opinionista di Barbara D’Urso Non resta certo a guardare in caso di scandali e litigi feroci. Ma Non immaginerete mai chi le va dietro stavolta : Lo scandalo canna-gate all’Isola dei Famosi continua a far parlare. A maggior ragione adesso che Alessia Marcuzzi ha preso posizione. Vi siete persi l’ultima diretta del reality? È successo il caos. Mai vista una Marcuzzi tanto furiosa. La conduttrice è letteralmente esplosa contro Eva Henger: “Sei andata tu in tutte le trasmissioni a parlarne. Non fare la buona samaritana adesso. Tu hai detto la tua verità però non fare ...