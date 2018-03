“Non arrendetevi mai ai bulli” | il video di Marco è virale

“Non arrendetevi mai - denunciate i bulli” : l’appello del ragazzo down diventa virale : Il ragazzo, 22 anni di Castelfranco Emilia, è affetto dalla sindrome di down. Già nei mesi scorsi si è fatto conoscere con un video rap "Siamo diversi tra noi". Ed ora torna a fare un appello a tutte le vittime del bullismo: "Parlate con me, vi ascolto, vi aiuterò".Continua a leggere