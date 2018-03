“No! Correte presto!” La gita del liceo con tragico fuori programma La scoperta choc di

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Aspettavano quel momento da tempo. Uscire dalle mura della scuola per sentire l’odore del mare di marzo. Quello con l’acqua fredda ma con i profumi dolci delle primavera. Tutto nella norma. Tutto bello, fino a quando la scolaresca della scuola Gallotta di Eboli non si è trovata di fronte qualcosa di terribile. Qualcosa che non dimenticherà mai. Sulla spiaggia di Capaccio Paestum, in località Torre di Mare, c’era il cadavere di una donna. La testa non è visibile, indossa leggins e un giubbino scuro. Probabilmente non è in mare da molti giorni, ma per saperne di più occorrerà attendere l’esame del medico legale. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo che hanno allertato altri colleghi del nucleo operativo agli ordini del maresciallo Carmine Perillo, della compagnia di Agropoli guidata dal capitano Francesco Manna, e la guardia costiera ...