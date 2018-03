No a trivelle in Adriatico e air gun Emiliano | ' Ricomincia battaglia per difendere mare

trivelle in adriatico - consiglio di Stato boccia i ricorsi/ Caccia al petrolio : stessa decisione del 2016 : Trivelle, via libera a nuove piattaforme in adriatico. consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo. Le società petrolifere possono continuare ricerche con la tecnica dell'air gun(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 23:10:00 GMT)

Consiglio di Stato dice sì a trivelle nell'Adriatico - ricorsi bocciati : Consiglio di Stato dice sì a trivelle nell'Adriatico, ricorsi bocciati Respinti i ricorsi presentati dalla Regione Abruzzo con l'appoggio della Puglia: via libera alle attività di trivellazione per la ricerca di gas al largo della costa adriatica. Consentito il metodo dell'air gun, che secondo alcuni sarebbe dannoso per ...

trivelle - via libera a nuove piattaforme in Adriatico/ Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo : Trivelle, via libera a nuove piattaforme in Adriatico. Consiglio di Stato boccia ricorso di Puglia e Abruzzo. Le società petrolifere possono continuare ricerche con la tecnica dell'air gun(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 17:12:00 GMT)

Consiglio Stato : sì a trivelle Adriatico : 16.46 Il Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi contro il ministero dell'Ambiente e la società Spectrum Geo Lfd, dà di fatto il via libera alle attività di trivellazione nelle acque dell' Adriatico, al largo delle coste tra Emilia-Romagna e Puglia. Tre sentenze,2 sui ricorsi della Regione Abruzzo appoggiati dalla Puglia, uno della Provincia di Teramo con comuni costieri abruzzesi: in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi. La ...

