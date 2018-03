Nintendo Switch rimane in testa nella classifica hardware giapponese

Tutti i vincitori degli Italian Video Game Awards - trionfa Nintendo Switch con Zelda e Mario : Nella serata di ieri si sono tenuti gli Italian Video Game Awards: il mondo dell'editoria Videoludica nostrana si è espresso sugli "oscar dei Videogiochi", assegnando ai titoli più importanti o amati dell'anno passato alcuni, importanti riconoscimenti: vediamo quali sono stati Tutti i vincitori, con una cerimonia di premiazione che - ovviamente - è avvenuta nel segno di Nintendo Switch e delle sue esclusive più apprezzate in tutto il ...

Thimbleweed Park sta per arrivare in edizione fisica per Nintendo Switch : Thimbleweed Park, il gioco d'avventura punta-e-clicca sviluppato da veterani del genere come Ron Gilbert e Gary Winnick, sta per ottenere una release in formato retail per la celebre e popolare console di ibrida di casa Nintendo.Come riferisce Nintendolife, Limited Run Games offrirà un'edizione standard del gioco al prezzo di $ 34,99 e un'edizione da collezione a $ 64,99, naturalmente con qualche sorpresa esclusiva all'interno della ...

Giocare con Nintendo Switch in verticale? Sarà possibile : Con il continuo ampliarsi della libreria di titoli per Nintendo Switch, comincia a farsi sempre più marcata la necessità di poter Giocare con il display in verticale.Come riporta Venturebeat infatti, in giochi come Strikers 1945 è necessario poter tenere il display in verticale, eppure Nintendo non ha pensato a questa modalità di gioco. Fintanto che la casa produttrice non proverà a mettere una pezza a questo problema, produttori di terze parti ...

Last Day of June è in arrivo questa settimana per Nintendo Switch e Facebook Gameroom : Last Day of June, il titolo di 505 Games e Ovosonico recensito sulle nostre pagine, sarà rilasciato questa settimana per Nintendo Switch e Facebook Gameroom al prezzo di €19,99. questa toccante storia interattiva, che celebra la bellezza della vita e dell'amore contrapponendola all'amarezza della perdita, è stata realizzata da un team composto da diverse personalità straordinarie come il visionario Game Director Massimo Guarini, il ...

Nintendo Switch supera il record di Wii in Germania con oltre 650.000 console vendute : Nintendo Switch continua a macinare record di vendita in tutto il globo; avendo venduto oltre 14 milioni di unità in nove mesi, non passa una settimana senza sentir parlare di qualche nuovo record stabilito in qualche parte del mondo.Come riporta Gamingbolt, l'ultimo record è in Germania: Nintendo ha confermato che Switch ha venduto 650.000 unità in Germania nel suo primo anno, il che rende il sistema Nintendo il più venduto di tutti i tempi sul ...

Nintendo Switch Pro? Per Digital Foundry Nintendo potrebbe lanciare una versione con Nvidia Tegra 2 : Con il lancio di PS4 Pro e Xbox One, Microsoft e Sony hanno fornito un potenziamento dell'hardware alle proprie console ammiraglie e stando a un'analisi diffusa da Digital Foundry anche Nintendo potrebbe presto seguire le concorrenti portando sul mercato una versione Pro di Nintendo Switch.Come riporta Nintendo Life, questa nuova versione della console potrebbe inTegrare il processore Tegra 2 di Nvidia e conseguentemente allungare di molto il ...

Nintendo Switch si aggiorna con il firmware 5.0 : aggiunte 24 nuove icone di Arms e Kirby : Nintendo ha rilasciato l'attesissimo aggiornamento di Switch 5.0, aggiungendo una serie di funzionalità chiave per la sua console ibrida.Come riportato da Videogamer, una delle novità più importanti è rappresentata dalle 24 nuove icone di Arms e Kirby, oltre a una serie di nuove funzioni di Facebook e Twitter, come la possibilità di aggiungere utenti Switch che dispongono di account social tramite l'opzione Suggerimenti di Amicizia.Inoltre, ...

Nintendo rilascia il Firmware 5.0 per Switch : Nintendo a grande sorpresa, in data odierna ha ufficialmente rilasciato il Firmware 5.0 per Switch. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte. Nintendo Switch: Tutti i dettagli sul Firmware 5.0 Di seguito le novità introdotte: Possibilità di aggiungere gli amici da Facebook o Twitter (recatevi nella pagina Utenti alla voce Amici Suggeriti) 24 nuove icone provenienti da ARMS e KIRBY, che potete ...

Ecco cosa pensa di Nintendo Switch Ed Fries - il co-creatore della prima Xbox : Nintendo Switch ha fatto breccia nel cuore di tantissimi giocatori, a testimoniarlo sono i dati di vendita che confermano come la macchina ibrida targata Nintendo sia stata apprezzata un po' ovunque. Prendiamo l'esempio giapponese: Switch, nel suo primo anno di vita, ha triplicato le vendite di PS4 nel suo anno di debutto, dati significativi.Ma a quanto pare Switch è stata un successo anche presso gli addetti ai lavori. Infatti, stando a quanto ...

Nintendo Labo sarà cruciale per il secondo anno di Switch : Il primo anno sul mercato di una console può ovviamente beneficiare del fattore sorpresa, dell'interesse suscitato dalla novità e dalle caratteristiche più o meno uniche proposte. In questo senso Switch, considerata la propria natura ibrida, si proponeva indubbiamente come qualcosa di fresco e nuovo nel panorama console. Ma al di là della novità il motore trainante per la console della grande N sono state le esclusive.Super Mario Odyssey e The ...

Nintendo DIRECT/ A giugno l'idraulico italiano prende la racchetta in Mario Tennis Aces su Switch : NINTENDO DIRECT: Super Smash Bros per Switch nel 2018, e il 3DS non muore mai. Nuova puntata del programma della casa di Kyoto, con tanti annunci interessanti(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 17:02:00 GMT)

Nintendo Direct - Switch : tutti i nuovi giochi del 2018 : Il 2017 è stato un anno stellare per Nintendo grazie al successo della Switch: l’ibrido tra console di casa e portatile che ha sbaragliato i numeri della deludente Wii U, portando a casa più di 10 milioni di pezzi venduti in appena 10 mesi. Il merito va attribuito a Nintendo che, da una parte, ha scelto questa strada nuova piuttosto che rincorrere PS4 e Xbox sul terreno delle console potenti e in 4K e, dall’altra, ha capito ...