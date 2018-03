Neymar | addio Psg? Real Madrid sempre più vicino | i colloqui del padre-agente

Ronaldinho dice addio - la reazione social del mondo del calcio : da Messi a Neymar - fino a Pelé : Amato da tutti, anche dai rivali, come quando tutto il Bernabeu si alzò in piedi per applaudirlo. La versione moderna dell'omaggio a uno dei più grandi talenti di sempre viaggia sui social network. ...

Real Madrid - Icardi-Neymar per la prossima stagione. Addio a CR7 : Real Madrid, Icardi-Neymar per la prossima stagione. Addio a CR7 Il Real Madrid, come riportato dai colleghi del "Corriere dello Sport", sarebbe pronto a far partire l'assalto a Mauro Icardi in ...