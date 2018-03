Neonata trovata morta in centro rifiuti

: RT @v_senigallia: Ostra: neonata trovata morta tra i rifiuti, scoperta shock a Casine - isaago : RT @v_senigallia: Ostra: neonata trovata morta tra i rifiuti, scoperta shock a Casine - v_senigallia : Ostra: neonata trovata morta tra i rifiuti, scoperta shock a Casine -

Il corpicino di unaè stato scoperto in una ditta di trattamentodi Ostra (Ancona) su un nastro trasportatore. L'attività è stata immediatamente bloccata. Sul posto i carabinieri di Senigallia. Il pm di turno ha aperto un fascicolo per infanticidio e disposto l'autopsia. L'ipotesi più probabile che la piccola sia stata abbandonata poco dopo la nascita in un cassonetto: l'azienda raccoglieda vari centri.(Di venerdì 16 marzo 2018)