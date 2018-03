Nel Pd scelte arroganti e dittatoriali La metamorfosi di M5s è totale

Milano : Bussolati (Pd) - al fianco di Sala Nelle sue scelte per giunta : Milano, 13 mar. (AdnKronos) – “I nostri migliori auguri di buon lavoro a due donne di grande valore. Ad Anna Scavuzzo, che siamo certi saprà affrontare al meglio questa nuova e delicata sfida, e a Laura Galimberti, già dirigente comunale, che vanta una solida esperienza tecnica sul tema dell’edilizia scolastica. Siamo al fianco del Sindaco Sala che in questa fase indica l’urgenza e la necessità di incrementare gli sforzi ...

Sci di fondo - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Chicco Pellegrino guida l’Italia Nella sprint. Scelte le formazioni azzurre : L’Italia aspetta trepidante la giornata di martedì 13 febbraio. Alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 andranno in scene le attesissime sprint di sci di fondo: sarà uno dei momenti clou per la nostra spedizione in questo sport visto che schiereremo la punta di diamante. Chicco Pellegrino, Campione del Mondo nella prova più rapida del programma (ma in tecnica libera, in Corea del Sud si gareggia in classica), punta alla medaglia ...

Visco : “Equilibrio e responsabilità Nelle scelte - anche senza i vincoli Ue” : Proseguire sulla strada dell’equilibrio dei conti pubblici e delle riforme per non farsi cogliere impreparati quando i tassi torneranno a crescere. Questo il messaggio diretto al futuro governo lanciato dal governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, al congresso di Assiom Forex, la sua prima uscita pubblica dalla sua riconferma. ...

Formazione Benevento - quante novità Nell’11 anti-Napoli : le scelte di De Zerbi : Formazione Benevento – Il Benevento non vuole arrendersi e fino a quando la matematica non lo condannerà continuerà a credere nella salvezza. Il mercato condotto dal club campano è la dimostrazione lampante che il primo a crederci è il patron Vigorito. I ‘Sanniti’ hanno però bisogno di punti. Questa sera allo stadio ‘Ciro Vigorito’ arriverà il Napoli in un derby campano che promette spettacolo. De Zerbi è ...

I risultati delle parlamentarie del Movimento 5 Stelle : i voti e le sorprese Nelle scelte : Tutti erano curiosi di sapere il numero di preferenze raggiunte dai candidati del Movimento 5 Stelle per essere scelti alle 'parlamentarie' nei collegi plurinominali di Camera e Senato. Nel collegio ...

LA LEGA IN SICILIA 'Nella composizione delle liste - abbiamo fatto delle scelte meritocratiche' : Lo studio spiega come un solo container sdoganato genererebbe economia per 3.500 euro, mentre uno in transito per 700 euro. "Attualmente "ha concluso Attaguile- nonostante i nostri porti in teoria ...

Liguria tensione alle stelle Nel Pd e in Fi. «Scelte illogiche» e «giochi di potere» : Protestano circoli e parlamentari orlandiani genovesi contro le scelte di Renzi, mentre nel centrodestra volano bordate su Berlusconi e Biasotti

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. Definite le scelte Nello snowboardcross : Tra i nomi degli atleti ufficialmente convocati per le Olimpiadi di PyeongChang, in Corea del Sud, per quanto concerne lo Snowboard, sono stati comunicati soltanto quelli riguardanti lo Snowboardcross: saranno otto gli atleti in gara a rappresentare l’Italia. Eguale ripartizione tra uomini e donne: in ambito femminile, scontata la presenza di Michela Moioli (sesta a Sochi), Raffaella Brutto (17a a Vancouver, 16a nel 2014) e Francesca ...

Centrodestra - il rebus Pirozzi Nel Lazio complica le scelte in Fvg : Il trio Savino-Fedriga-Scoccimarro nella capitale a caccia di soluzioni per le regionali Dal ruolo del sindaco di Amatrice dipendono anche le richieste di Fdi su scala locale

Ragione e sentimento : le scelte morali si possono leggere Nel cervello : ... a prescindere dai motivi per cui lo si compie? Se classicamente è stata la filosofia a cercare le risposte a simili domande, oggi anche la scienza inizia a dire la sua nel campo dell'etica. Anzi, ...

