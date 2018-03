Nel M5s uno vale oro

Indagine su Calabresi Nel mondo - D'Ippolito - M5S - : 'Battaglia di magistratura e politica' : ... in una nota, il deputato M5s Giuseppe D'Ippolito, che aggiunge: 'In più occasioni, anche nell'ultima campagna elettorale, avevamo posto l'attenzione sulla storia della Fondazione Calabresi nel mondo,...

M5s - ToniNelli : “Abbiamo chiesto un presidente alla Camera perché da lì si parte per l’abolizione dei vitalizi” : Al termine del giro di primi incontri condotti dal M5s oggi, la delegazione del Partito Democratico composta del neo segretario Maurizio Martini e Lorenzo Guerini non hanno rilasciato dichiarazioni. A parlare invece sono stati Giulia Grillo e Danilo Toninelli del Movimento 5 stelle nella sala stampa di Montecitorio: “Sui presidenti delle Camere, Pd e Lega sono d’accordo sul metodo. Abbiamo chiesto la presidenza di Montecitorio”.“Abbiamo ...

Danilo ToniNelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui presidenti delle Camere'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

Nel Pd scelte arroganti e dittatoriali. La metamorfosi di M5s è totale : Le elezioni sono passate da dieci giorni è alcune cose sono oramai chiare: il Pd ha perso nettamente e Matteo Renzi si è dimesso da segretario del partito. La sconfitta non è solo di Renzi ma di tutta la classe dirigente sparsa nel territorio. In Sardegna il dato peggiore ma il segretario regionale, appena rieletto senatore, ancora non si è dimesso. Un piccolo esempio per capire che Renzi non è l’unico ad avere responsabilità: se non si capisce ...

M5S-Lega ma non solo : alleanze e numeri Nel risiko post-elezioni : A dieci giorni dalle elezioni del 4 marzo fervono le trattative per l’elezione dei presidenti della Camere e per il varo del nuovo governo. Ma la confusione regna sovrana. La...

I due capigruppo M5S - Danilo ToniNelli e Giulia Grillo - attaccano Silvio Berlusconi : "È un uomo disperato - non siamo in vendita" : I due capigruppo pentastellati, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, attaccano Silvio Berlusconi: "È un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del ...

Olimpiadi invernali Torino - resta la spaccatura Nel M5s. Appendino prende tempo : rinviata lettera al Cio : Sulle Olimpiadi invernali del 2026 Chiara Appendino prende tempo. La firma della lettera con la manifestazione di interesse da mandare al Cio non verrà inviata oggi, come aveva annunciato lunedì sul Blog delle Stelle. Pratica rinviata a data da destinarsi, in attesa di placare i malumori all’interno della sua maggioranza M5s in Consiglio comunale. Intanto alla Città metropolitana, l’organo locale che raggruppa i sindaci e consigli dei comuni ...

M5s - Grillo-ToniNelli avviano contatti : 'Su presidenze figure di garanzia' : "Da oggi, in accordo con Luigi Di Maio, inizieremo le interlocuzioni con gli altri gruppi politici per le presidenze di Camera e Senato". Lo scrivono sul blog del Movimento 5 stelle i neo eletti ...

M5s - Di Maio : “Non lasceremo Italia Nel caos. Elezioni? Non ci spaventano - italiani daranno segnale ancora più forte” : “Chiedo responsabilità a tutte le forze politiche: il debito, la disoccupazione, la tassazione delle imprese e la disoccupazione giovanile non aspettano le liti di partito. Dobbiamo liberare l’Italia dalle dinamiche di potere interne alle forze politiche. Stanno chiedendo di tornare a votare? A noi non spaventa”. Lo dice Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, che a Roma ha incontrato la stampa estera L'articolo ...

Silvio Muccino : "Votavo Pd - ho votato M5S ma ora spero Nell'accordo con i dem" : "Dopo tanti in cui ho sono stato un elettore del Pd, questa volta ho scelto di votare per il Movimento 5 stelle". A parlare è l'attore Silvio Muccino, oggi ospite del programma di Rai Radio1 un Giorno da Pecora, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.Ora il M5s dovrebbe fare il governo con la Lega o col Pd? "l'ipotesi di accordo con la Lega la scongiuro disperatamente, spero che si possano incontrare col Pd per trovare un terreno ...

SALVINI - "MAI NelLA VITA GOVERNO CON RENZI"/ "Il tetto del 3%? Se serve lo ignoro" : apertura a M5s? : SALVINI, "mai NELLA VITA con Renzi": il leader della Lega da Strasburgo chiude ad un GOVERNO col Pd. La strategia: un GOVERNO sui temi cari al centrodestra. Oggi l'incontro con Berlusconi(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 13:34:00 GMT)

M5s - la neoeletta senatrice MariNella Pacifico segnalata ai probiviri per suoi post su Facebook : La neoeletta senatrice M5s Marinella Pacifico, a quanto apprende l’agenzia Ansa da fonti del M5S, è stata segnalata ai probiviri per alcune sue dichiarazioni pubblicate nei mesi scorsi sui social network e riprese sabato 10 marzo dal Fatto Quotidiano. Tra le dichiarazioni finite sotto accusa di Pacifico, eletta a Latina per il Senato, ci sono alcuni post su Facebook no vax (“non abbiamo bisogno di vaccini ma di uno stile di vita ...

In Edicola sul Fatto del 12 marzo – Barbara SpiNelli e Durand invitano il Pd a trattare con il M5s “contro il rischio neofascista” : L’appello “Bisogna trattare con il M5S contro il rischio neofascista” Durand e Spinelli – I due eurodeputati di sinistra ai Dem: “Compiacersi all’opposizione non è all’altezza della sfida” di Pascal Durand* e Barbara Spinelli** Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Pic Indolor. “Gentiloni rassicura i leader europei. Telefonate con Merkel e Macron” (Corriere della sera, 7.3). Tranquilli, amici, non ho sentito niente. Elettore a ...

Luigi Di Maio - la profezia nera di Luigi Bisignani : 'Lobby gay e arroganza Nel M5s - ecco che fine rischia di fare' : Per Luigi Di Maio , Luigi Bisignani vede un futuro nero. E ne scrive in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'Cerchi magici e arroganza: possibile che la rovinosa caduta di Renzi non abbia ...