Nba | Golden State-Los Angeles Lakers 117-106 | Durant | 26 | trascina i Warriors

Nba 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

Nba Sundays : Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors : SEGUI IL LIVE : Nonostante infortunati di questo calibro, la partita " in diretta su Sky Sport 3 HD dalle 20:30, preceduta dallo Speciale Basket Room su LeBron James " proporrà comunque All-Star da una parte e ...

Nba - risultati della notte : Portland interrompe la striscia di Golden State - i Cavs cadono a L.A. : Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 125-108 IL TABELLINO Dopo neanche mezz'ora dalla fine della gara, Damian Lillard era già in vena di proclami, dichiarando a ESPN " We are the real deal ", ...

Nba 2018 : Toronto ferma la striscia di Houston. Portland e i Clippers battono Golden State e Cleveland : Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida tra le due numero uno di Eastern e Western Conference viene vinta dai Toronto Raptors. I canadesi fermano dopo 17 successi consecutivi la striscia degli Houston Rockets, che cedono all’Air Canada Centre per 108-105. Sugli scudi la coppia Kyle Lowry-DeMar DeRozan: il primo chiude con 30 punti e 6 assist a referto, mentre il secondo firma 23 punti e 7 rimbalzi. Non bastano, invece, ai Rockets i ...

Basket - Nba : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

Basket - Nba Houston inarrestabile - Golden State in scia. Ok Belinelli e Philadelphia : WASHINGTON - E sono 16. Prosegue il cammino inarrestabile di Houston in vetta alla classifica della Western Conference. I Rockets , 50-13, , pur non giocando la loro miglior partita stagionale, ...

Nba : bene Golden State e Toronto : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Vittorie per Golden State Warriors e Toronto Raptors nella notte Nba mentre i Los Angeles Clippers, ancora senza Danilo Gallinari, vengono sconfitti in casa dai New Orleans ...

Nba 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. Belinelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...

Nba 2018 : nessun problema per Golden State - Toronto saldamente al comando ad Est. Brutte notizie per Danilo Gallinari : Dieci incontri giocati nella notte NBA. nessun problema per Golden State, che ha battuto per 114-109 gli Atlanta Hawks. Un successo arrivato col brivido, perché nel corso del primo quarto Steph Curry ha lasciato la partita per un problema alla caviglia destra. La stella dei Warriors, non solo è rientrata qualche minuto dopo, ma ha chiuso il match con 28 punti, 15 dei quali negli ultimi sette minuti del primo tempo. Anche Kevin Durant ha ...

Nba - Golden State Warriors : una annoiata macchina da guerra : La storia della NBA è da sempre piena di "bad boys", ovverosia di squadre che, anche per esercitare un dominio "emotivo" sugli avversari, non lesinavano contatti duri sotto canestro, giocate sporche e ...

Nba : bene Golden State e Boston : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Nessun problema per le big del campionato Nba nelle partite disputate la scorsa notte: i campioni in carica dei Golden State Warriors si sono facilmente imposti in casa dei New ...

Nba - Golden State asfalta OKC con 28 di Durant ma Westbrook accusa : 'Pachulia gioca sporco' : Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder TABELLINO Oklahoma City si presenta alla Oracle Arena avendo vinto i precedenti due scontri diretti stagionali , con 38 di Paul George nell'ultimo, , con un ...

Nba 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

Nba - vola Golden State spinto da Curry : Ritorna la Nba dopo le emozioni dell'All Star Game, e subito sono fuochi d'artificio. Steph Curry piazza 44 punti e trascina i campioni in carica di Golden State alla vittoria 134-127 sui Los Angeles ...