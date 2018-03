NBA | Boston-Washington | che partita! Gli Wizards rimontano da -20 e vincono dopo 2OT

Basket - NBA : Houston riprende a correre - Toronto allunga su Boston : WASHINGTON - Houston , 52-14, rialza la testa dopo la sconfitta di Toronto e torna il solito rullo compressore: 105-82 ai malcapitati Dallas Mavericks , 21-46, . Il successo dei Rockets coincide con ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

Basket - NBA : avanti Golden State e Boston - Belinelli e Philadelphia cadono a Miami : WASHINGTON - Golden State , 51-14, perde Curry nel primo quarto per un problema alla caviglia e ci pensa allora Kevin Durant, autore di 37 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate, a prendere per mano la ...

NBA - i risultati della notte : Boston ritrova Irving e batte Minnesota - vince OKC : Minnesota Timberwolves-Boston Celtics 109-117 IL TABELLINO Boston riaccoglie Kyrie Irving, fermato da un dolore al ginocchio sinistro nell'ultima gara contro Chicago, e i Celtics hanno bisogno del ...

NBA - Boston e Indiana volano in alto. Parker salva San Antonio : Tutto facile per I Celtics, che, nonostante l'assenza di Kyrie Irving , ai box per un ginocchio dolorante, ma con un ottimo Jaylen Brown a fare le veci, tornano a vincere asfaltando i Bulls, mai ...

NBA 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

NBA - Houston Rockets-Boston Celtics 123-120 - D'Antoni alla 15ª vittoria di fila : Il volo dei Rockets continua. C'è voluto tanto impegno per piegare 123-120 Boston, che ha confermato con una partita sontuosa di aver dimenticato i problemi pre All Star Game. Houston però si è presa ...

NBA - Houston fa 15 in fila : battuta anche Boston con 29 punti di Eric Gordon : Houston Rockets-Boston Celtics TABELLINO Rockets-Celtics è, per qualcuno, una possibile finale NBA, di sicuro invece è la rivincita di una prima sfida stagionale davvero emozionante, che a fine ...

NBA : bene Golden State e Boston : ANSA, - ROMA, 27 FEB - Nessun problema per le big del campionato Nba nelle partite disputate la scorsa notte: i campioni in carica dei Golden State Warriors si sono facilmente imposti in casa dei New ...

NBA - i risultati della notte : Lillard decisivo allo scadere a Phoenix - Boston vince a New York : Phoenix Suns-Portland Trail Blazers 104-106 IL TABELLINO Spesso nel basket come nella vita a fare la differenza sono le motivazioni, la voglia e la grinta. Se a queste poi ci si aggiunge il talento ...

NBA 2018 : Golden State domina contro OKC. Irving trascina Boston e Philadelphia continua a vincere : Otto partite nella notte NBA. Dominio assoluto dei Golden State Warriors alla Oracle Arena contro gli Oklahoma City Thunder, che vengono sconfitti con un perentorio +32 (112-80). Partita in equilibrio fino all’intervallo, con i campioni in carica che si sono scatenati nel secondo tempo (60-35 per i padroni di casa). Kevin Durant è il miglior marcatore della serata con 28 punti, ai quali si aggiungono i 21 di Steph Curry. Tra le fila di OKC ...

NBA : Boston e Cleveland ok - Toronto ko : ANSA, - ROMA, 24 FEB - Undici le partite disputate nella notte nel campionato di basket Nba. Facili successi esterni per Boston Celtics , 110-98 sui Detroit Pistons, e Cleveland Cavaliers , 112-89 ai ...

NBA - Boston crolla ancora : Gallinari ne fa 20 e i Clippers volano : Doc Rivers lo aveva detto: osservare da vicino i Boston Celtics in occasione del ritiro della maglia di Paul Pierce era stata un'esperienza illuminante. Pochi giorni dopo, i suoi L.A. Clippers hanno ...

NBA 2018 : debutto vincente per Marco Belinelli! Cadono Golden State e Boston - vincono Houston e Toronto : Nottata ricca di incontri in NBA, la penultima prima della pausa per l’All Star Game. Per molte squadre è stato infatti l’ultimo impegno prima del break. Una pausa alla quale i Golden State Warriors arrivano perdendo la vetta della Western Conference, sconfitti per 123-117 in trasferta a Portland. I Trail Blazers hanno comandato dall’inizio alla fine, grazie al 40-27 del primo quarto, resistendo agli attacchi dei campioni in ...