NBA 2018 | Celtics ko con i Wizards dopo due overtime! Kevin Durant trascina i Warriors

NBA 2018 : LeBron e Westbrook in tripla doppia - gli Spurs provano a risalire : Con ben 11 partite disputate, la notte NBA appena trascorsa è stata tra le più intense dell’intera annata, anche come numero di squadre impegnate. Con la stagione regolare che sta ormai volgendo al termine, andiamo a vedere quanto successo e come ha influenzato la corsa ai playoff e ai migliori piazzamenti. Non accenna a rallentare Toronto, che ha ottenuto il nono successo consecutivo. Dopo un inizio non certo brillante in casa dei ...

NBA 2018 : Houston inguaia San Antonio - Lillard e Westbrook trascinano Portland e OKC : Il piatto forte della notte NBA era il derby texano tra Houston e San Antonio, confronto vinto abbastanza facilmente dai Rockets, 109-93. La squadra di Mike D’Antoni ha infatti controllato il match sin dall’avvio, spingendo sull’acceleratore in maniera definitiva nel terzo periodo, quando si è attivato James Harden, autore di 16 dei suoi 28 punti totali nel parziale di 16-4 che ha spaccato l’incontro, prima di accomodarsi ...

NBA 2018 : vincono Houston e Toronto - sconfitte per Golden State e Boston. Vince Philadelphia - mentre va ko Cleveland : Nove partite in una notte NBA che sorride particolarmente agli Houston Rockets e ai Toronto Raptors, che allungano in testa a Western ed Eastern Conference, sfruttando le sconfitte delle loro rivali, Golden State e Boston. Crolla ancora Cleveland che perde posizioni in classifica, mentre ad ovest la lotta playoff è davvero entusiasmante. Nonostante l’assenza di James Harden, tutto facile per Houston nel derby texano contro i Dallas ...

NBA 2018 : Russell Westbrook trascina Oklahoma al successo contro San Antonio : Cinque partite nella notte Nba, quando manca un solo mese al termine della stagione regolare 2017-2018. L’11 aprile, infatti, si chiuderà la prima parte di stagione e saranno decretate in maniera definitiva le griglie dei playoff: in questo periodo, per diverse squadre è essenziale fare una vera e propria volata per provare a migliorare la propria situazione di classifica e garantirsi accoppiamenti più favorevoli in vista della post ...

NBA 2018 : Toronto ferma la striscia di Houston. Portland e i Clippers battono Golden State e Cleveland : Sono dieci le partite della notte NBA. La sfida tra le due numero uno di Eastern e Western Conference viene vinta dai Toronto Raptors. I canadesi fermano dopo 17 successi consecutivi la striscia degli Houston Rockets, che cedono all’Air Canada Centre per 108-105. Sugli scudi la coppia Kyle Lowry-DeMar DeRozan: il primo chiude con 30 punti e 6 assist a referto, mentre il secondo firma 23 punti e 7 rimbalzi. Non bastano, invece, ai Rockets i ...

NBA 2018 : Durant stordisce gli Spurs - ma i Warriors sono in ansia per Curry. Irving trascina i Celtics - vincono Heat e Thunder : Vittoria agrodolce per i Golden State Warriors in una notte NBA dalle mille sfaccettature. I detentori del titolo, infatti, superano 110-107 in rimonta i San Antonio Spurs al termine di un match vibrante, ma perdono Steph Curry, uscito dal campo a causa di un infortunio alla caviglia dopo 2’24” nella disperazione della Oracle Arena, ammutolita nel vedere il proprio beniamino piegarsi dal dolore in seguito ad un tentativo di azione ...

NBA 2018 : Houston arriva a 17 vittorie consecutive - ok Cleveland : La stagione regolare Nba 2017-2018 è ormai agli sgoccioli. Mancano, di fatto, una manciata di partite alla definizione della griglia dei playoff, che andranno poi a decretare la squadra che succederà ai Golden State Warriors nell’albo d’oro della lega. Andiamo a vedere quanto successo oggi. E partiamo dalla vittoria numero 17, consecutiva, degli Houston Rockets. Alla formazione texana, che non perde da gennaio, è bastato aprire il ...

NBA 2018 : Houston fa 16 di fila - ma Golden State tiene il passo. Belinelli e Philadelphia ok - Portland e New Orleans continuano a vincere : Otto partite nella notte NBA. Continua il duello a distanza nella Western Conference tra Houston e Golden State. I Rockets sono arrivati alla loro sedicesima vittoria consecutiva, superando in trasferta anche gli Oklahoma City Thunder per 122-112. Ottima prova di Chris Paul, autore di 25 punti, e di James Harden, che mette a referto una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi. Ad OKC non bastano i 32 punti di Russell Westbrook e i 23 di Carmelo ...

NBA 2018 : LeBron James riporta Cleveland al successo. Tornano a vincere anche Boston e San Antonio : Sette le partite giocate nella notte NBA. È tornata in campo Cleveland, che ha battuto per 112-90 i Detroit Pistons ritrovando così la vittoria. Sul successo c’è ovviamente la firma di LeBron James, autore di 31 punti (con 5/7 da tre, 7 rimbalzi e 7 assist), che dopo aver deciso l’incontro nel terzo periodo (36-21) è stato in panchina per tutto il quarto quarto. A completare l’opera ci ha pensato Larry Nance Jr., partito in ...

NBA All Star Game 2018 Los Angleles : Ad una settimana esatta dall'All Star Game di Los Angeles possiamo tirare le somme su quello che è stato lo show della stagione 2018. Lo spettacolo non è sicuramente mancato nei tre giorni di durata nella favolosa cornice dello Staples Center. Rising Star Challenge L'All Star Game è cominciato subito con il botto con la stellare sfida delle matricole, ovvero il Rising Star Challenge, la sfida dedicata ai migliori giovani della lega. La sfida che ...

NBA 2018 : quarta vittoria di fila per Toronto. Indiana supera Washington - Antetokounmpo trascina Milwaukee : I Toronto Raptors proseguono la loro marcia in vetta alla Eastern Conference della NBA. Gli Charlotte Hornets hanno offerto una buona prestazione contro la squadra del Nord, ma non è bastata: la rimonta degli ospiti, dal -13 di inizio quarto periodo fino al -2, si è fermata quando le triple di DeMar DeRozan (19 punti) e Kyle Lowry (14 e 10 rimbalzi) hanno spinto Toronto verso il 103-98 finale, undicesima vittoria nelle ultime dodici, la quarta ...