Nazionale | azzurri | si riparte Di Biagio prova gli uomini del rilancio

Volley - Mondiali 2018 in Italia! Parte il conto alla rovescia : spettacolo Nazionale - gli azzurri per il colpaccio : Questo è l’anno dei Mondiali di Volley in Italia! Buon 2018 a tutti, Parte ufficialmente il conto alla rovescia verso la rassegna iridata che si svolgerà proprio nel nostro Paese (in condivisione con la Bulgaria) dal 9 al 30 settembre: i grandi Campioni della pallavolo sono pronti per sbarcare nello Stivale e darsi battaglia per la conquisto del titolo più ambito e prestigioso. Saranno tre settimane di autentica passione per tutti gli ...