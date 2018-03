Nave ong minacciata da G Costiera libica

Mediterraneo - Nave ong soccorre 117 migranti : 'Inseguiti dai libici' : Una nave della Ong spagnola "Proactiva Open Arms" ha soccorso 117 migranti nel Mediterraneo, in acque internazionali. Lo riferisce la stessa organizzazione in un tweet, spiegando che la sua ...

Eritreo di 22 anni muore per fame dopo essere arrivato a Pozzallo a bordo della Nave di una Ong spagnola : Tra i 91 migranti approdati ieri a Pozzallo a bordo della nave dell'Ong spagnola Proactiva Oper Arms, c'era un giovane Eritreo di 22 anni arrivato in condizioni fisiche disperate: malnutrito e con problemi respiratori.Appena sceso dalla nave è stato trasferito in ospedale a Modica; dopo qualche ora le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è morto per fame e per la malnutrizione che da mesi ha contribuito a peggiorare il suo ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia-Corea del Sud 8-3 - le scandiNave entrano nella storia : Nel torneo di Curling femminile pronostici rispettati e la fortissima nazionale svedese si conferma per la terza volta campionessa olimpica entrando di diritto nella storia di questa disciplina. La squadra di Anna Hasselborg si è dimostrata la migliore anche in questa finale per l’oro contro le padrone di casa della Corea del Sud, non risentendo affatto del caloroso tifo per le ragazze asiatiche. Un 8-3 che non ammette repliche e descrive ...