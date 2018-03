Nascita di una Nazione | l' Italia in mostra a Palazzo Strozzi

Torino - negata la trascrizione dell'atto di Nascita per una coppia omosessuale : Torino , un ufficio del comune ha negato la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli ad una coppia omosessuale [VIDEO] . I bambini sono nati in Canada con il sistema della gestazione per conto ...

Torino - negata la trascrizione dell'atto di Nascita per una coppia omosessuale : Torino, un ufficio del comune ha negato la trascrizione dell'atto di nascita di due gemelli ad una coppia omosessuale. I bambini sono nati in Canada con il sistema della gestazione per conto di altri, in altre parole la surrogazione. Si tratta di donne che mettono a disposizione il loro corpo (dietro pagamento) per dare alla luce un bambino che poi verrà adottato dalle persone che ne hanno fatto richiesta. La trascrizione dell'atto di nascita è ...

Racconto di una riNascita nelle fotografie di Claudio Pezzarossa : Immagini fatte di colore e colori, che colgono, di stanza in stanza, un mondo passato dove è stato ridisegnato il presente; testimonianze colte col piacere dell'occhio del fotografo, dello sguardo ...

La tennista Serena Williams si confessa in una lettera alla Cnn : "Dopo la Nascita di mia figlia - ho rischiato di morire" : Serena Williams, ex numero 1 del tennis mondiale, si confessa in una lunga lettera pubblicata dalla CNN, raccontando di aver rischiato la vita dopo aver messo al mondo sua figlia Olympia nel settembre 2017.Dopo una gravidanza relativamente tranquilla ed un cesareo d'emergenza, la campionessa è stata colta da embolia polmonare e, nella settimana immediatamente successiva al parto, ha dovuto subire ben due interventi chirurgici: "A causa ...

F1 Ferrari - per i 120 anni dalla Nascita del Drake una mostra : Il segno che ha lasciato nel mondo resta motivo di orgoglio per tutti noi alla Ferrari e per l'Italia intera '. Ha dichiarato il presidente e Ad della Ferrari Sergio Marchionne. Raikkonen: 'Iceman in ...

The Division : storia di una riNascita - editoriale : Una letale epidemia che sconvolge fino alle basi la nostra città, una spettrale New York popolata da bande di fanatici e da opportunisti di ogni tipo, un gruppo di agenti dormienti chiamati a difendere quel poco di normalità che rimane nella Grande Mela: le premesse di The Division colpirono milioni di giocatori in tutto il mondo sin dall'ormai lontano 2013, quando il titolo venne mostrato per la prima volta durante l'E3. Uno sviluppo più lungo ...

Milan - una riNascita firmata Gattuso : solidità in difesa e un Cutrone letale : Qualcosa è cambiato in casa Milan. La grinta di Rino Gattuso ha portato una ventata di entusiasmo a Milanello. I risultati utili consecutivi sono nove, coppe comprese. Un cammino incredibile che ha ...

Mencarelli narra la poesia - in prosa - di una riNascita : Usando una formula biecamente giornalistica: finalmente il post-Pasolini, finalmente un romanzo che è il ribaltamento di Ragazzi di vita, la riabilitazione della gioia dopo le stimmate dell'orrore. ...

La Nascita di una rivoluzione negli studi sul Dna : A cura del prof. Maurizio Brunori, presidente della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali e Vice Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei.EC: "Ascolta, perché non facciamo insieme un esperimento su CRISPR-Cas9?".JD: "Buona idea, potrebbe anche essere un successo, ma dobbiamo fare presto".Fu approssimativamente questo lo scambio di battute fra Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna mentre passeggiavano nel 2011 per le ...

Livorno - il tribunale autorizza la rettifica dei certificati di Nascita : i due figli nati negli Usa hanno due padri : figli di entrambi i padri, con cui sono nati e cresciuti. Il tribunale di Livorno ha emesso un decreto con cui autorizza la rettifica dei certificati di nascita di due bambini nati negli Stati Uniti, ...

Cinecittà - la riNascita : 2 nuovi teatri di posa e una piscina per le riprese subacquee : Federico Fellini, a chi gli domandava quale fosse la città più bella in cui vivere, rispondeva Cinecittà. L'aneddoto lo racconta una guida degli Studios di via Tuscolana, che accompagna il ministro ...