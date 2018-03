Napoli | sparano contro un treno

Napoli - sparano colpi di pistola contro un parcheggiatore abusivo : Alcuni colpi di pistola sono stati segnalati intorno alle 20.30 di ieri sera in via Ventaglieri. E' intervenuta, in seguito alla segnalazione, una pattuglia dei carabinieri. Sul posto non sono stati ...

Napoli - esce dal garage e gli sparano a un piede : Un uomo di 60 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco a Napoli. Il 60enne, incensurato , ha raccontato agli agenti della Polizia di Stato di essere stato avvicinato da alcune persone mentre ...

Ragazzi sparano in aria - colpito 12enne a Napoli. Viminale : lieve aumento feriti per botti - sono 212 : Per il quinto anno consecutivo nessun morto per i botti di Capodanno, mentre il numero totale dei feriti è in lieve aumento: a fronte dei 184 dello scorso anno, stavolta sono stati 212, di cui 36 ricoverati

Napoli - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a una gamba : Un bambino di 12 anni è rimasto ferito a una gamba da un proiettile sparato da un gruppo di ragazzi a bordo di alcune moto nel quartiere San Giovanni Barra di Napoli poco prima di mezzanotte. Questo è quanto finora ricostruito da Michele Spina, primo dirigente della Polizia di Stato che coordina le indagini. Non viene esclusa anche l’ipotesi di una stesa, un raid armato a scopo intimidatorio per segnare il territorio. I giovani hanno sparato in ...

Capodanno a Napoli - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a gamba : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Nel capoluogo campano 35 feriti per i botti, in calo rispetto ai 46 dell’anno scorso. Quattro feriti a Torino, sei nel Salernitano e quattro nel Casertano

Ragazzi sparano in aria - ferito un 12enne a Napoli : Hanno sparato in aria colpi di arma da fuoco e un Ragazzino di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone. É accaduto poco prima della mezzanotte a San ...

Capodanno - ragazzi sparano in aria dalle moto : 12enne ferito a una gamba a Napoli : Il ragazzino è stato colpito alla gamba: non è grave. A sparare sarebbe stato un gruppo di giovani a bordo di moto. Sono in corso perquisizioni e controlli

Capodanno - sparano in aria con le pistole a Napoli. Ferito un ragazzo di 12 anni : Follie come al solito in Italia durante la notte del 31 gennaio. Un ragazzo di 12 anni è stato colpito alla gamba, in maniera non grave, mentre era affacciato al balcone da ragazzi che hanno...