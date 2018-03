Napoli | io sto con Dafne e le altre mamme dei bimbi trapiantati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 marzo 2018) Nella città di, capoluogo della regione d’Italia in cui si vive mediamente fino a quattro anni di meno che al Nord, ci sono dei genitori che stanno combattendo una straordinaria battaglia di civiltà. Queste famiglie stanno chiedendo da tempo, inascoltate, che vengano ripresi gli interventi di trapianto di cuore per i bambini delle nostre terre.è la mamma di Massimo, l’ultimo trapiantato sopravvissuto, della Campania. Per suo figlio e per i bambini che verrannoed altri genitori stanno implorando, interrogando e lottando in modo non violento perché esigono che la politica regionale faccia qualcosa. In realtà qualcosa la regione e il suo presidente Vincenzo De Luca lo hanno già fatto interrompendo sine die gli interventi di trapianti di cuore pediatrici. A dire il vero chi doveva, segnatamente il presidente De Luca, monitorare e riattivare i trapianti ed i percorsi di ...