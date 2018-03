Napoli - Hamsik non molla lo scudetto : ''Non possiamo arrenderci ora'' : Napoli - 'Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo ancora lo scontro diretto e mancano dieci partite, non possiamo arrenderci ora'. Parole da capitano, dentro e in questo caso soprattutto fuori dal ...

Hamsik : “il Napoli non molla - dobbiamo crederci fino alla fine” : “Il Napoli non molla niente, dobbiamo crederci fino alla fine. C’è ancora lo scontro diretto, la Juventus nel finale ha due trasferte toste (con Roma ed Inter, ndr). Sicuramente può succedere di tutto. Il campionato ci dà ancora possibilità, ci sono tanti punti in palio e quindi tante partite”. Il capitano del Napoli Marek Hamsik non si arrende e continua a credere nello scudetto malgrado la Juventus sia 4 punti avanti a 10 ...

Napoli - Hamsik suona la carica : 'Non possiamo arrenderci ora' : 'Dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo ancora lo scontro diretto e mancano dieci partite, non possiamo arrenderci ora'. Lo ha detto Marek Hamsik parlando a Radio Kiss Kiss Napoli. Il capitano ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Anche per la Juventus sarà difficile contro l'Inter» : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada" ...

Napoli - Hamsik : 'Non molliamo : con 100 punti lo scudetto è nostro' : CASTELVOLTURNO , Caserta, - 'Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un percorso eccezionale e dobbiamo continuare ...

Napoli - la parola d'ordine è reagire. Hamsik : 'Noi non ci arrendiamo' : 'Noi non ci arrendiamo'. E' il messaggio condiviso da Marek Hamsik nel post Inter: lo 0-0 di San Siro ha cambiato il romanzo dello scudetto. Il Napoli si è trasformato da lepre ad inseguitrice della ...

Napoli - Hamsik : 'Il campionato è ancora lungo - tutto è possibile' : Uno stop che ha in parte condizionato la corsa scudetto del Napoli di Maurizio Sarri, che dopo il ko del San Paolo della settimana scorsa ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l'Inter nel posticipo di ...

Serie A Napoli - Hamsik : «Scudetto ancora possibile» : Napoli - Marek Hamsik non molla l'idea di vincere lo scudetto. Il capitano del Napoli lancia il guanto di sfida alla Juventus dopo il sorpasso in classifica: "Siamo scesi al secondo posto ma ci sono ...

Serie A - il Napoli continua a crederci. Hamsik : "Ci proveremo fino alla fine" : Un punto in due partite, il sorpasso della Juve ed il solito clima umorale di Napoli che adesso tende al nuvoloso. Scorie di Inter-Napoli nello spogliatoio azzurro però non ce ne sono, anzi la squadra ...

Inter-Napoli da riscatto. Per Icardi e Hamsik può contare fino a 100 : Se Sarri vuole provare, arrivi settimo e giochi un altro sport. A noi piacerebbe giocare tre-quattro volte a settimana'. Fu il momento più ravvicinato di una sfida, anche dialettica. Così cinque mesi ...

LIVE Napoli-Roma - cronaca e risultato in tempo reale : entra Hamsik : Notizie sul tema Napoli-Roma in diretta tv e LIVE streaming, dove vedere il big match di Serie A, oggi 3 marzo Probabili formazioni Napoli-Roma: dubbio Hamsik per Sarri, ballottaggio El Sha-Perotti ...

Napoli-Roma - probabili formazioni : Milik convocato - Hamsik ci sarà! : Il Napoli si prepara per lo scontro di questa sera contro la Roma al San Paolo. Napoli-Roma è uno scontro fondamentale per continuare la corsa scudetto. La squadra di Sarri proverà a portare la striscia di 11 vittorie consecutive contro i giallorossi, che sono in crisi dopo la sconfitta con il Milan. Il Napoli […] L'articolo Napoli-Roma, probabili formazioni: Milik convocato, Hamsik ci sarà! proviene da ultimecalcionapoli.it.

LIVE Napoli-Roma - Serie A in DIRETTA : 0-0 - Zielinski dal 1 - Hamsik in panchina - Dzeko e Florenzi titolari tra i giallorossi : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Roma, anticipo serale della 27esima giornata di Serie A: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costati. Calcio d'inizio a partire dalle 20.45. Buon ...

Serie A Tim : probabili formazioni Napoli-Roma - Hamsik influenzato : Sarà possibile guardare la partita sulle piattaforme Sky e Mediaset Premium, sui canali Sky calcio 1 e Premium Sport 1 , sarà possibile vederla anche in streaming su Sky Go e Premium Play. Ecco nel ...