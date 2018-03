Napoli | 17enne accoltellato a Porta Nolana per difendere lo smartphone

Napoli - nuotatore 17enne muore mentre si allena in piscina : Napoli, nuotatore 17enne muore mentre si allena in piscina Il giovane, tesserato per la società Acquachiara Ati 2000, ha accusato un malore: inutile ogni tentativo di soccorso Continua a leggere L'articolo Napoli, nuotatore 17enne muore mentre si allena in piscina proviene da NewsGo.

"Una terribile tragedia ha sconvolto il Mondo Acquachiara - è scritto nella nota della società - : M.R., 17enne nuotatore biancazzurro, è morto durante un allenamento nella piscina di Caivano.

Napoli - 17enne trovata per strada : “Venduta quando ero piccola. Scappata perché mi maltrattavano” : Ha raccontato di essere Scappata dai suoi aguzzini, ai quali era stata venduta quando era ancora piccola. Una 17enne, la cui scomparsa era stata denunciata dal sedicente padre qualche giorno fa, è stata trovata dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli in via Toledo, nel centro cittadino, infreddolita e avvolta tra coperte e cartoni. La ragazzina è stata notata da alcuni volontari che hanno provveduto a ricoverarla in un istituto religioso ...

Napoli - lo studente 17enne che accoltellò una prof andrà in carcere : Il 17enne che ha accoltellato in classe , nell'istituto superiore Bachelet-Majorana di Santa Maria a Vico , Caserta, , la prof d'italiano Franca Di Blasio che gli aveva messo una nota

Napoli - Minniti incontra 17enne accoltellato da baby gang : Napoli, 16 gen. (askanews) Il ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha incontrato Arturo, il 17enne ferito gravemente il 18 dicembre scorso da 20 coltellate da una baby gang e la madre, Maria Luisa

Arturo - 17enne accoltellato a Napoli/ Racconto choc della madre : "Quando ho visto tutto quel sangue..." : Arturo, 17enne accoltellato a Napoli: il Racconto choc della madre a Chi l'ha visto. "Quando ho visto tutto quel sangue...". Le ultime notizie sul ragazzo

Agguato a Napoli/ 17enne ferito a colpi di pistola nella notte - individuata baby gang al Vomero : Agguato a Napoli, 17enne ferito da due colpi di pistola alla gamba: nuova aggressione violenta dopo quella al Vomero dello scorso dicembre ai danni di due ragazzi.