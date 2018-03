ilfattoquotidiano

: Nantes, sgomberati i migranti che occupavano l’Università. Adesso abitano in una casa di riposo abbandonata… - Cascavel47 : Nantes, sgomberati i migranti che occupavano l’Università. Adesso abitano in una casa di riposo abbandonata… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Alle nove del mattino del 7 marzo, alla facoltà di Lettere dell’Università dic’è solo la polizia. All’alba è cominciato lo sgombero del rez-de-chaussée del palazzo Censive e dell’intero Château du Tertre, locali che dallo scorso novembre erano occupati daper lo più minorenni senzatetto. Secondo i collettivi studenteschi che hanno coordinato l’occupazione, sono circa 150 le persone che hanno dormito in strada la sera dello sgombero. Stando alla ricostruzione del giornale Presse Océan sarebbero stati 300 i poliziotti intervenuti per evacuarli. Lo sgombero, avvenuto in modo pacifico, era stato annunciato il 15 febbraio dal preside dell’Università di– Olivier Laboux – che in un comunicato ufficiale dichiarava di aver “chiesto alla prefettura di considerare le condizioni ottimali di intervento”, ...