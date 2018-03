Mutuo casa | tre soluzioni per abbassare la rata

Mutuo prima casa : tempi - consigli e agevolazioni : Per acquistare la prima casa, ovvero l’abitazione di residenza per sé e per la propria famiglia, in molte occasioni si …

Comprare la prima casa : le difficoltà nella richiesta di un Mutuo : L'Aquila - Acquistare casa per una giovane coppia non è semplice, soprattutto quando i coniugi svolgono lavori precari, o con contratto atipico. Le richieste delle banche infatti riguardano soprattutto la solvibilità di chi accende un mutuo, che non è facile da dimostrare quando non si ha uno stipendio fisso, magari anche di una certa importanza. Alla ricerca del mutuo migliore Il primo passo nella ricerca della prima casa ...

“Gli infermieri in Italia sono sottovalutati. A Brighton con lo stipendio pagavo l’affitto in Uk e il Mutuo a casa” : “sono fortunato perché faccio uno dei lavori più belli del mondo. Purtroppo, però, lo faccio in un paese che sottovaluta la mia professione”. Antonio Torella, 33enne di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, nato in Francia ma vissuto fin da piccolo nella provincia pugliese, è uno dei 450mila infermieri che formano la spina dorsale del sistema sanitario Italiano. Non solo, è anche professore a contratto all’Università di Bologna, ...