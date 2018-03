Musei gratis 2018 per docenti e non | ecco i beneficiari e il modulo da esibire

Musei in Comune gratis domenica 4 marzo : mostre e attività in programma : ... 10.45 -12.00 - 14.30 - 15.45 - 17.00 Durata: 1h Una 'passeggiata scientifica' con tutta la famiglia per visitare il museo in un modo diverso dal solito Scienza in famiglia 'Vietato non toccare' ...

Elezioni : Sgarbi - con me ministro Musei gratis e Authority della bellezza : Palermo, 2 mar. (AdnKronos) - Accesso gratuito ai musei, aperture serali prolungate e legge sul recupero dei borghi storici. Sono tre delle priorità dei primi cento giorni di governo per Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte, attuale assessore ai Beni culturali della Regione siciliana, non ha fatto mis

Favole - storie - l'entrata gratis nei Musei. Le proposte di bimbiarimini : Grande c onclusione per 'Domenica a teatro!', rassegna di spettacoli per bambini e famiglie, ospitata al Teatro degli Amici di Bordonchio a Igea Marina . La narrazione della storia "" dell'...

Firenze. Elettrice Palatina : Musei civici e Cappelle Medicee accessibili gratis : Musei civici e Cappelle Medicee accessibili gratuitamente per l’intera giornata di domenica 18 febbraio. In programma anche il corteo storico

San Valentino - al Museion le coppie entrano gratis : BOLZANO . Ingresso gratuito per tutte le coppie nel giorno di San Valentino al Museion, il museo d'arte moderna e contemporanea di Bolzano. L'invito agli innamorati è di «immergersi nel mondo immaginario e quindi entrare, farsi avvolgere e talvolta accomodarsi nelle opere della mostra "Installation art". Ci si potrà lasciar prendere dalla "dimensione cosmica" creata dalla luce nel ...

San Valentino : a Padova Musei gratis per le coppie : Per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, ingresso gratuito per tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche di Padova: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi – Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, musei Civici e Palazzo Zuckermann (esclusa la Cappella degli Scrovegni), Oratorio di San Rocco, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad Arquà Petrarca. L’iniziativa s’inserisce ...

San Valentino : a Padova Musei gratis per le coppie : Padova, 11 feb. (AdnKronos) - Per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, ingresso gratuito per tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche di Padova: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi - Museo del Risorgimento e dell'Età Contemporanea, musei Civici

San Valentino : a Padova Musei gratis per le coppie : Padova, 11 feb. (AdnKronos) – Per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, ingresso gratuito per tutte le coppie nelle principali sedi museali civiche di Padova: Palazzo della Ragione, Piano Nobile dello Stabilimento Pedrocchi – Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea, musei Civici e Palazzo Zuckermann (esclusa la Cappella degli Scrovegni), Oratorio di San Rocco, Loggia e Odeo Cornaro, Casa del Petrarca ad ...

Bologna - cosa fare nel fine settimana : Musei gratis - cioccolato - Arte Fiera : Un grande birthday party gratuito al Red, a partire dalle 22.30, che raggruppa in una sola notte concerti, spettacoli di burlesque e fachirismo, performance di body art, body modification e fetish, ...

Roma : domenica 4 febbraio ingresso gratis nei Musei civici : Anche il 4 febbraio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima domenica del mese, il percorso ...

Musei : a Padova si entra gratis in occasione delle principali ricorrenze dell'anno (2) : (AdnKronos) - I Musei comunali, ad eccezione della Cappella degli Scrovegni, che ha un sistema di accesso contingentato e su prenotazione per la necessità di preservare il microclima a tutela degli affreschi di Giotto, saranno oggetto nel corso di queste iniziative promozionali: 14 febbraio, San Val

Musei : a Padova si entra gratis in occasione delle principali ricorrenze dell'anno : Padova, 1 feb. (AdnKronos) - Il grande successo riscosso dall’iniziativa “Musei gratis” nel periodo natalizio ha convinto l’Amministrazione a proseguire l’attività di valorizzazione e promozione del patrimonio museale del Comune anche durante tutto l’arco dell’anno. “Siamo rimasti veramente colpiti

Campidoglio - 4 febbraio gratis nei Musei in Comune per la prima domenica del mese : Anche il 4 febbraio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi sarà gratuito per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima domenica del mese, il percorso ...

Campidoglio - 4 febbraio gratis nei Musei in Comune per la prima domenica del mese : Mostre ed attività per i residenti a Roma e Città Metropolitana Anche il 4 febbraio, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle... L'articolo Campidoglio, 4 febbraio gratis nei Musei in Comune per la prima domenica del mese su Roma Daily News.