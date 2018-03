Movimento negativo per Micro Focus International

Movimento negativo per Brunello Cucinelli : Pressione sul re del cachemire , che tratta con una perdita dell'1,93%. La tendenza ad una settimana di Brunello Cucinelli è più fiacca rispetto all'andamento del World Luxury Index . Tale cedimento ...

Movimento negativo per Alliant Energy : Ribasso composto e controllato per Alliant Energy , che presenta una flessione dell'1,81% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Alliant Energy è più fiacca rispetto all'andamento ...

Movimento negativo per Hermes : Ribasso per la maison di moda francese , che presenta una flessione dell'1,81%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hermes più pronunciata ...

Movimento negativo per Deutsche Bank : Seduta in ribasso per la prima banca tedesca come assets , che mostra un decremento dell'1,92%. La tendenza ad una settimana di Deutsche Bank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX30 . Tale ...

Movimento negativo per Movado : Pressione sulla big statunitense degli orologi di lusso , che tratta con una perdita dell'1,96%. Lo scenario su base settimanale di Movado rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Movimento negativo per Porsche : Ribasso per il colosso tedesco delle auto sportive , che presenta una flessione dell'1,91%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in ...

Movimento negativo per National Grid : Rosso per National Grid , che sta segnando un calo dell'1,96%. L'andamento di National Grid nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare ...

Movimento negativo per Nrg Energy : Retrocede Nrg Energy , con un ribasso dell'1,95%. L'andamento di Nrg Energy nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Movimento negativo per Luxottica : Ribasso composto e controllato per il gruppo di occhialeria , che presenta una flessione dell'1,94% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un ...

Movimento negativo per Carrefour : Sottotono il colosso della grande distribuzione , che passa di mano con un calo dell'1,86%. Lo scenario su base settimanale di Carrefour rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa ...

Movimento negativo per EI Towers : Ribasso composto e controllato per la società di infrastrutture per le comunicazioni , che presenta una flessione dell'1,86% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del ...