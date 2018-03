Motorola Moto G6 | G6 Plus | G6 Play | E5 ed E5 Play certificati in Asia

Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale : Android 8.1 Oreo arriva anche su Motorola Moto G 2014, sebbene in via non ufficiale, grazie alla prima release di LineageOS 15.1: link per il download e maggiori informazioni. L'articolo Motorola Moto G 2014 riceve Android 8.1 Oreo grazie a LineageOS 15.1 non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Lenovo avrebbe cancellato Motorola Moto X5 mentre prepara una Moto Mods VR : Lenovo avrebbe deciso di abbandonare i progetti relativi al lancio di Motorola Moto X5, smartphone al centro di qualche indiscrezione nei mesi scorsi L'articolo Lenovo avrebbe cancellato Motorola Moto X5 mentre prepara una Moto Mods VR è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

La serie Motorola Moto Z potrebbe essere cancellata da Lenovo : Da Chicago arrivano voci di importanti licenziamenti all'interno di Motorola Mobility e a rischio sarebbero alcuni importanti smartphone del produttore L'articolo La serie Motorola Moto Z potrebbe essere cancellata da Lenovo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Il Motorola Moto G6 Play si mostra in alcune immagini dal vivo : Il Motorola Moto G6 Play ha ottenuto la certificazione dell'NCC ed alcune sue foto sono finite in Rete, confermandoci così quello che sarà il suo design L'articolo Il Motorola Moto G6 Play si mostra in alcune immagini dal vivo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Motorola Moto E5 - E5 Play e E5 Plus - il riepilogo delle possibili specifiche tecniche : Approfittiamo degli ultimi dettagli trapelati in queste ore per fare un riepilogo su ciò che sappiamo (e pensiamo di sapere) sui nuovi Motorola Moto E5, Moto E5 Play e Moto E5 Plus, che dovrebbero costituire la nuova gamma entry-level del marchio di Lenovo. L'articolo Motorola Moto E5, E5 Play e E5 Plus, il riepilogo delle possibili specifiche tecniche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Google sta per rispolverare i Glass - Motorola invece pensa a Razr e registra nuovi brand : Dopo Nokia, anche Motorola potrebbe rispolverare qualche brand del passato e ravvivare l'operazione nostalgia e nel frattempo registra alcuni marchi per nuovi smartphone. Anche Google si prepara a rispolverare i Google Glass ,affermando che i tempi potrebbero essere ormai maturi. L'articolo Google sta per rispolverare i Glass, Motorola invece pensa a Razr e registra nuovi brand è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anche Motorola vuole risuscitare un classico : il Razr V3 : (Foto: Motorola) Dopo aver il pieno di attenzioni fatto dal nuovo Nokia 3310 l’anno scorso, Anche quest’anno al Mobile World Congress il vintage ha trionfato con la riedizione del banana phone Nokia 8110 di metà anni ’90. Il prossimo però potrebbe essere l’anno di un altro ritorno leggendario: quello del Motorola Razr V3, smartphone a conchiglia che nei primi anni 2000 è stato un oggetto del desiderio per molti. A ...

Motorola Moto E5 Plus con una doppia fotocamera - secondo l’immagine di @evleaks : Fioccano le indiscrezioni sui Moto E5 di Motorola, famiglia entry level della controllata HMD Global vicina alla presentazione. Questa volta tocca ad @evleaks L'articolo Motorola Moto E5 Plus con una doppia fotocamera, secondo l’immagine di @evleaks è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Motorola Moto G6 potrebbe avere Snapdragon 625 e batteria da 3000 mAh : Motorola Moto G6 sarebbe passato da GeekBench e dalla certificazione della FCC svelando alcune delle possibili specifiche: tra queste potrebbero esserci il SoC Qualcomm Snapdragon 625 e una batteria da 3000 mAh. Scopriamo i dettagli. L'articolo Motorola Moto G6 potrebbe avere Snapdragon 625 e batteria da 3000 mAh è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Motorola : quando lo smartphone diventa un problema : E’ trascorso oltre un decennio da quando gli smartphone sono entrati a far parte delle nostre vite, ed è impressionante pensare quanto questo dispositivo sia riuscito a diffondersi in maniera capillare in ogni parte del mondo, offrendo l’opportunità di restare sempre connessi, intrattenere gli utenti con la visione di filmati e l’uso di app, accedere a strumenti di lavoro e usare i social network dovunque. Non è ...

Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto : Quando l'attaccamento al proprio smartphone dà vita ad un vero problema? A tale interrogativo ha deciso di rispondere il team di Motorola. Scopriamolo insieme L'articolo Uno studio condotto da Motorola ci conferma che gli smartphone vengono usati più del dovuto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Motorola studia il modo in cui utilizziamo lo smartphone : 'Stimoli comportamentali, controllo ambientale e consapevolezza sono tutti di aiuto, così come le iniziative intraprese dagli operatori del mondo della telefonia. Lo schema di comportamento ...

Motorola Moto G6 Plus in un nuovo render stampa in tutte le colorazioni : Il Motorola Moto G6 Plus ha fatto una nuova apparizione in Rete in un'immagine che ci svela quelle che saranno le varianti cromatiche in cui sarà disponibile L'articolo Motorola Moto G6 Plus in un nuovo render stampa in tutte le colorazioni è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

MWC 2018 : Scheda tecnica e foto dei Motorola Moto G6 - Plus e Play : Al MWC 2018 di Barcellona sebbene Motorola/Lenovo non terrà nessun evento, verranno presentati i nuovi Motorola Moto G6, Plus e Play. Ecco le specifiche tecniche complete Motorola/Lenovo al MWC 2017 presenteranno G6, G6 Plus e G6 Play Al MWC 2018 di Barcellona vedremo davvero tanti dispositivi con gli smartphone a farla da padrona. Lenovo/Motorola è già […]