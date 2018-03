MotoGP | UFFICIALE – Valentino Rossi rinnova per altri due anni con la Yamaha! Dottore

MotoGP - Ducati : Petrucci insegue Lorenzo sognando un posto da pilota ufficiale : Prima dei test invernali e con la notizia dell'ingaggio di Pecco Bagnaia in Pramac, sembrava che la storia tra Danilo Petrucci e la Ducati fosse al capolinea. Arrivato nel team toscano nel 2015, ...

MotoGP Ducati - Petrucci : «Vorrei il Team Ducati ufficiale» : ROMA - Il 2018 sarà un anno fondamentale nella carriera di Danilo Petrucci. Il pilota ternano nella prossima stagione non farà più parte del Team Alma Pramac, ma non ha perso le speranze per rimanere ...

MotoGP - è ufficiale : KTM e Tech3 insieme dal 2019 : "Siamo molto felici di unire le nostre forze a Tech 3 in MotoGP nel 2019": con queste parole Pit Beirer, direttore KTM Motorsport, conferma ufficialmente le voci sull'unione in MotoGP tra Ktm e Tech3, ...

MotoGP - ufficiale : Marquez rinnova con la Honda per altri due anni : Insieme fino al 2020. E' ufficiale il rinnovo del pilota spagnolo con la Honda, con cui il campione ha debuttato in MotoGP nel 2013 e, soprattutto, con cui ha vinto 4 titoli mondiali in 5 anni. "Sono ...

MotoGP – Futuro Valentino Rossi : finalmente arriva l’annuncio (non ufficiale) della Yamaha : La Yamaha e Valentino Rossi insieme anche nel 2019. Mentre il pilota italiano si prepara per il nuovo campionato di MotoGp con l’intenzione di conquistare il decimo titolo mondiale, arriva un importante annuncio da parte del team manager della squadra giapponese, Lin Jarvis a MotoGp.com: “Posso assicurare che nulla è stato firmato. Ma presumo che Rossi resterà con noi anche nel 2019, anche se abbiamo deciso di aspettare qualche test, ...

MotoGP - Frecciarossa treno ufficiale del Ducati Team : promozioni per seguire le gare di Misano e Mugello : BOLOGNA - In occasione della presentazione a Borgo Panigale del Ducati Team che prenderà parte al Campionato del Mondo MotoGP 2018, Frecciarossa e Ducati hanno siglato una nuova...