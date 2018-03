MotoGp Honda | Morbidelli | «Voglio mettere in pista le migliori sensazioni»

La MotoGp riparte dal Qatar - tutti contro Honda Marquez : Per il campione del mondo Moto2 un precampionato positivo con netti miglioramenti in termini di crono rispetto al contatto iniziale con la grande cilindrata.

MotoGp Honda - Marquez : «Finalmente la prima gara è arrivata» : TORINO Mancano solo tre giorni alla prima gara del Campionato del Mondo di MotoGp e Marc Marquez si dice 'davvero felice che sia finalmente arrivata. Sembra che sarà una stagione molto competitiva '. ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Honda e Ducati partono alla pari - Yamaha un passo indietro. Suzuki e Ktm in forte crescita : Mancano poche ore ed il tracciato di Losail darà il via ufficiale alla stagione 2018 della MotoGP. Dopo mesi di attesa, tante parole, e numerosi chilometri di test, è già tempo di fare le prime previsioni. Quali saranno le moto da battere? Chi sarà di rincorsa? Chi in difficoltà? Proviamo un po’ a fare le carte a questo nuovo campionato che sta per incominciare. Nella prima fila della griglia di partenza virtuale non possiamo non mettere ...

MotoGp Honda - Crutchlow e Nakagami pronti a stupire : ROMA - Una delle squadra da tenere d'occhio nella stagione ormai alle porte è senza dubbio quella gestita d Lucio Cecchinello, ovvero il Team LCR Honda che schiera uno dei piloti di maggiore ...

MotoGp Honda - Marquez : «Mondiale apertissimo» : ROMA - Marc Maquez vede un Mondiale apertissimo, dove tutti potranno dire la loro. Il campione del mondo in carica della MotoGp ha parlato al sito Motorcyclenews a una settimana dal via ufficiale alla stagione 2018, che scatterà in Qatar. Dopo l'ultimo test pre-campionato sul circuito di Losail, ...

MotoGp - il team Marc VDS si guarda intorno per il dopo Honda : Il team Marc VDS è alla ricerca di un accordo con una casa per il 2019. dopo la rottura di Tech3 con Yamaha e il conseguente accordo con KTM, nel paddock si riprende a parlare di mercato con Marc VDS ...

MotoGp Honda - Marquez : «Proverò a cadere di meno» : TORINO -Ha analizzato la stagione con la Honda Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica è soddisfatto del lavoro realizzato e, durante la presentazione a Barcellona del libro 'Relatos Solidarios del Deporte' , Racconti di solidarietà nello sport, , ha dichiarato che la ...

MotoGp Honda - Marquez soddisfatto delle prove in Qatar : TORINO - In Qatar, la Honda e Marc Maquez hanno avuto qualche problema in più durante i test, rispetto alle prove in Thailandia. Il Campione del Mondo ha visto spesso il pilota privato Cal Crutchlow arrivargli davanti nella tabella dei tempi. Marquez però non sembra preoccupato e ostenta sicurezza per la nuova stagione, come ha dichiarato al ...

MotoGp - Mondiale 2018 : la griglia di partenza dopo i Test di Losail. Ducati e Honda favorite - Valentino Rossi costretto ad inseguire anche se… : Il Mondiale 2018 di MotoGP è ormai alle porte (18 marzo) e, dopo che gli ultimi Test di Losail (Qatar) sono andati in archivio, un’idea, pur generica, sulle forze in pista è stato possibile farsela. La tre giorni qatariana ha confermato che il pacchetto Andrea Dovizioso-Ducati funziona. Sia sul passo gara che sul giro secco, la Rossa ha dato dimostrazione di essere ben equilibrata tra le mani del forlivese e, di conseguenza, rientra nel ...

MotoGp - Test Qatar 2018 : analisi terza giornata. La Yamaha chiude in bellezza - ma la Ducati impressiona. Honda concentrata sull’aerodinamica - Suzuki senza Iannone : Si è chiusa, dunque, la tre giorni di Test pre-stagionali della MotoGP (clicca qui per i risultati della prima giornata – seconda giornata ) sul tracciato Qatariota di Losail. Le moto, a questo punto, sono pronte, chi più chi meno, per l’esordio previsto proprio sullo stesso circuito il 18 marzo con il GP del Qatar 2018. Cosa ci ha lasciato in eredità questa ultima sessione di prove? Diversi spunti importanti sono assolutamente da ...

MotoGp - Test Qatar 2018/ Valentino Rossi : "Dobbiamo lavorare per raggiungere Ducati - Honda e Suzuki" : Test MotoGp 2018 a Loasil: Valentino Rossi ha commentato la seconda giornata di Test in Qatar con la sua Yamaha, ammettendo il ritardo su Ducati, Honda e Suzuki.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 23:26:00 GMT)