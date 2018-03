Moto3 | Mondiale 2018 | tutti gli italiani al via Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli - ora o mai più. Dopo tanti alti e bassi - non si può più sbagliare : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli. Due grandi piloti italiani della Moto3, con tante cose in comune. Entrambi sono romagnoli, il primo di Rimini, il secondo di Cattolica, entrambi sono stati dotati da madre natura di un ottimo talento, entrambi troppo spesso non sono stati in grado di metterlo in pratica e, in questo modo, entrambi sono ai nastri di partenza di una stagione decisiva per la loro carriera. Per quale motivo lo diciamo? Dopo ...

Moto3 - Mondiale 2018 : Enea Bastianini e Niccolò Antonelli vogliono il titolo - ma occhio ad Aron Canet e Jorge Martin : Con il Gran Premio del Qatar prende il via ufficialmente il Mondiale Moto3 2018. Come sempre la categoria regala grandi battaglie e sorprese e, in questa occasione, anche un nuovo campione Mondiale. Lo spagnolo Joan Mir, infatti, dopo aver dominato la stagione 2017 è sbarcato in Moto2, per cui ha lasciato spazio a tutti per puntare allo scettro della classe. Quali saranno, dunque, i grandi favoriti di questo campionato? Come sempre la Moto3 ...

Moto3 - Mondiale 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Tutti i piloti e le squadre al via : Saranno 27 i piloti al via del Mondiale Moto3 2018. Un consueto nutrito gruppo di giovani, e meno giovani, pronti a dare spettacolo nella categoria più imprevedibile del MotoMondiale. Non sarà più della partita il dominatore della stagione 2017, lo spagnolo Joan Mir, che è approdato un gradino sopra in Moto2, per cui vedremo una ampia schiera di pretendenti al titolo. Per quanto riguarda la pattuglia italiana saranno ben nove i nostri ...

Motomondiale - test Moto2 e Moto3 a Valencia : spendono il sole e l'Italia : La prima sessione di test della stagione si chiude in maniera molto positiva per i nostri colori, è ancora troppo presto per fare dei pronostici ma i piloti italiani sono tornati in pista decisamente ...

Motomondiale - Test Valencia 2018 : domina la pioggia ed i piloti girano poco. Migliori tempi per Dominique Aegerter in Moto2 e Fabio Di Giannantonio in Moto3 : Ha ufficialmente preso il via la stagione 2018 di Moto2 e Moto3 con i Test pre-stagionali presso il circuito di Valencia. O, per meglio dire, non ha preso il via. La giornata di oggi, infatti, è stata decisamente dominata dalla pioggia che ha impedito alla maggior parte dei piloti delle due classi di scendere in pista. Gli ombrelli si sono aperti sin dalle prime luci dell’alba e non si sono richiusi fino all’imbrunire. Le sei ...